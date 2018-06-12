Як регіонали гарбузи в НАТО метали (фоторепортаж)

Почалося з пробок у центрі міста. Спочатку було перекрито площу Конституції, де починалися збори, майдан Свободи - тут тривала підготовка до мітингу-концерту, а потім і Сумську – нею йшли колони, а також прилеглі вулиці і провулки. В таких випадках без матюків ніяк – водії дали хід емоціям.

Підвіз автобусами, перевірки школярів за списками, коротка репетиція Олега Газманова перед початком мітингу і виступи.

Народний депутат Інна Богословська висловила сподівання, що в Україні незабаром зміниться влада, яка не допустить вступу країни до НАТО. Вона переконана, що на час повторного розгляду «українського питання» на саміті НАТО наприкінці 2008 р. як у США, так і в Україні до влади прийдуть «розумніші люди», котрі радикально змінять ситуацію. «Країною буде керувати справді патріотична сила», - сказала вона, говрячи про Україну. Нардеп зазначила, що «мітинги проти вступуУкраїни в НАТО, які проходять у найбільших містах України, стали першим кроком до перемоги над самою ідеєю вступу до НАТО».

Голова Харківської облради і керівник обласної організації Партії регіонів Василь Салигін звинуватив уряд України, а також Харківську облдержадміністрацію в тому, що вони, як вважає лідер місцевих регіоналів, провадять «антинародну політику». Він сказав, що в Європі та за океаном мають знати, що Україна не готова приєднатися до НАТО, а приєднання всупереч волі народу, на його думку, означатиме початок нової «холодної війни між Сходом і Заходом».

Виступаючи на мітингу, В.Салигін сказав, що приєднання України до НАТО створить конфронтацію між Україною і Росією, що, на його думку, призведе до «виникнення небезпечного джерела нестабільності на континенті», і Європейський Союз повинен підготуватися до появи ще одного потенційного регіонального конфлікту».

А потім був концерт, пісні, пиво, вечірні фото на пам’ять, подарунки і таке інше.