Матч на стадіоні «Динамо» закінчився грандіозною бійкою (фоторепортаж)

Бійкою закінчився матч між харківським “Металістом” та дніпропетровським “Дніпром”, повідомляє Медіапорт. Уболівальники гостей після програшу команди з рахунком 1:0 почали зривати дошки з сидінь на стадіоні “Динамо” та почали кидати їх в уболівальників “Металіста”, а коли правоохоронці зробили спробу зупинити фанатів, дошки та каміння полетіли в міліцію.

Кілька правоохоронців постраждали.

На трибуну вболівальників “Дніпра” пустили спецпідрозділ “Беркут”, але “беркутівці” в конфлікт не втручалися.

Зупинив бійку капітан команди Дніпропетровська Андрій Русол. Він вибіг до трибуни вболівальників своєї команди та жестами закликав їх до порядку.

Пізніше футболіст підходив до міліціонерів та просив відпустити декого з затриманих фанатів. Правоохоронці послухалися капітана, та зняли з порушників порядку наручники, та відпустили їх, зазначає видання.

Після того, як натовп заспокоївся, міліція вивела вболівальників Дніпропетровська через окремий вихід до автобуса.

Фото Мстислава Чернова/УНІАН