Барабашове у вогні (фоторепортаж)
Причини великої пожежі, яка сталася 16 квітня на ринку «Барабашове», ще належить встановити, хоча не виключено, що це міг бути теракт. Принаймні, так заявило кеівництво Концерну АВЕК, до структури якого входить цей найбільший у Східній Європі торговий центр…
Пожежа на ринку «Барабашове» стала рідкісною за масштабами подією. Вогонь вирував багато годин і наніс великої шкоди, доки його не вдалося локалізувати. Горіло кілька торгових рядів, а це кількасот магазинів і павільйонів. Вогонем було охоплено близько 1500 кв. метрів території.
Жертв і потепілих не було. Водночас пожежі було присвоєно високий ступінь небезпеки. Зупинявся метрополітен. Евакуйовувалися люди. В гасінні вогню брали участь команди з кількох районів, понад 20 машин. Складнощів додавало те, що горів пластик та інші легкозаймисті матеріали. На місце події спеціально прибув заступник міністра відомства, а таож керівники Головного управління МНС у Харкіській області.
Всі дані про масштаб пожежі будуть уточнюватися, причини її виникнення поки що невідомі.
Керівництво концерну АВЕК, до структури якого входить ринок «Барабашове, заявило про те, що вважає пожежу в Торговому центрі спланованим терористичним актом.
У заяві наголошується, що, за припущенням дирекції ринку, «це спланований теракт, про вірогідність якого кілька днів тому говорило керівництво концерну АВЕК у зверненні до керівників правоохоронних структур міста».
Як зазначають представники адміністрації торгового центру, кілька днів тому керівники правоохоронних структур міста були оповіщені про можливість теракту на території ТЦ «Барабашово» і про його можливих замовників. Близько двох тижнів тому співробітники служби безпеки ринку запобігли спробі невідомих зловмисників висадити газовий балон біля одного з об`єктів на території торгового центру. Кілька днів тому також пройшов мітинг протесту підприємців ТЦ «Барабашове» проти дій мера Харкова Михайла ДОБКІНА і секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА, направлених на дестабілізацію роботи підприємства.
За інформацією керівництва концерну АВЕК, сьогоднішній теракт не випадковий, оскільки саме зараз вирішується питання про проведення дострокових виборів мера і міськради у Харкові. «Харківська влада в особі ДОБКІНА і КЕРНЕСА таким чином хоче помститися О.ФЕЛЬДМАНУ - ініціатору створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування зловживань міської влади Харкова і основному політичному опоненту ДОБКІНА і КЕРНЕСА», – йдеться у заяві концерну.
Фото Олександра ГРИЩЕНКА