Барабашове у вогні (фоторепортаж)

Пожежа на ринку «Барабашове» стала рідкісною за масштабами подією. Вогонь вирував багато годин і наніс великої шкоди, доки його не вдалося локалізувати. Горіло кілька торгових рядів, а це кількасот магазинів і павільйонів. Вогонем було охоплено близько 1500 кв. метрів території.

Жертв і потепілих не було. Водночас пожежі було присвоєно високий ступінь небезпеки. Зупинявся метрополітен. Евакуйовувалися люди. В гасінні вогню брали участь команди з кількох районів, понад 20 машин. Складнощів додавало те, що горів пластик та інші легкозаймисті матеріали. На місце події спеціально прибув заступник міністра відомства, а таож керівники Головного управління МНС у Харкіській області.

Всі дані про масштаб пожежі будуть уточнюватися, причини її виникнення поки що невідомі.

Керівництво концерну АВЕК, до структури якого входить ринок «Барабашове, заявило про те, що вважає пожежу в Торговому центрі спланованим терористичним актом.

У заяві наголошується, що, за припущенням дирекції ринку, «це спланований теракт, про вірогідність якого кілька днів тому говорило керівництво концерну АВЕК у зверненні до керівників правоохоронних структур міста».

Як зазначають представники адміністрації торгового центру, кілька днів тому керівники правоохоронних структур міста були оповіщені про можливість теракту на території ТЦ «Барабашово» і про його можливих замовників. Близько двох тижнів тому співробітники служби безпеки ринку запобігли спробі невідомих зловмисників висадити газовий балон біля одного з об`єктів на території торгового центру. Кілька днів тому також пройшов мітинг протесту підприємців ТЦ «Барабашове» проти дій мера Харкова Михайла ДОБКІНА і секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА, направлених на дестабілізацію роботи підприємства.

За інформацією керівництва концерну АВЕК, сьогоднішній теракт не випадковий, оскільки саме зараз вирішується питання про проведення дострокових виборів мера і міськради у Харкові. «Харківська влада в особі ДОБКІНА і КЕРНЕСА таким чином хоче помститися О.ФЕЛЬДМАНУ - ініціатору створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування зловживань міської влади Харкова і основному політичному опоненту ДОБКІНА і КЕРНЕСА», – йдеться у заяві концерну.

Фото Олександра ГРИЩЕНКА