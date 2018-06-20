Шахтар розгромив у Харкові Динамо

Як повідомляв УНІАН, учора футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) виборов Кубок України з футболу, обігравши у фіналі цього турніру ФК «Динамо» (Київ).

Фінальний матч, який вперше в історії відбувся на харківському стадіоні «Металіст», закінчився з рахунком 2:0 на користь «гірняків». Відкрив рахунок на 44-й хвилині гри форвард «Шахтаря» Олександр ГЛАДКИЙ, а подвоїв перевагу донецьких футболістів вже на 78-й хвилині Олексій ГАЙ.

Цей двобій запам’ятався феноменальною кількістю вилучень: арбітр Віктор ШВЕЦОВ показав три «червоні» картки гравцям «Шахтаря», двічі «червоне» світло побачили перед собою «динамівці».

Кубок України вручив переможцям Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Медалі володарям Кубка України вручали також міністр України у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО і президент Федерації Футболу України Григорій СУРКІС.

Особливої радості нинішній фінал президентові ФФУ, очевидно, не приніс...

Формальностей дотримано, можна видихнути...

Власник же донецької команди своєї радості не приховував. Фоткався і ручкався з уболівальниками...

І цілувався з Президентом

А загалом фінал вийшов нервовим, жорстким і напруженим. Хоча все як завжди: одним сльози радості, іншим - відчаю. Vae victis...

Фото УНІАН і Миколи Лазаренка