У Харкові сесія облради криє Тимошенко просто неба (фоторепортаж)

8 травня у Харкові на площі Свободи навпроти Будинку рад під звуки Гімну України розпочалася 27-ма сесія Харківської облради 5-го скликання.

Сесію відкрив голова обласної ради Василь Салигін, який оголосив, що це засідання відбувається у зв’язку з тим, що Контрольно-ревізійне управління за результатами перевірки заблокувало рахунки облради.

Це, за словами В.Салигіна, стало головною причиною того, що облрада не має коштів орендувати сесійну залу і змушена проводити сесію просто неба, на бруківці.

За словами В.Салигіна, наявний кворум, і сесія облради є правочинною.

В інтерв’ю журналістам перед початком сесії на майдані Свободи В.Салигін заявив, що такий крок депутатів у тому числі є відповіддю уряду Юлії Тимошенко, дії якого, на його думку, спрямовані «на знищення народу України».

За його словами, сесії можуть проводитися у будь-яких умовах, і «ніяким КРУ не вдасться придушити демократію і органи самоуправління. Наша країна звільниться вдруге від цього антинародного уряду».

В.Салигін повідомив, що у ЗМІ будуть опубліковані списки тих депутатів, хто взяв участь у цьому засіданні сесії на площі.

На засіданні відсутні понад 20 депутатів від БЮТ і НУ-НС. Вони перебувають у приміщенні обласної ради, оскільки вважають, що сесія має проходити у залі засідань, пояснив один з депутатів.

Фоторепортаж Андрія КРАВЧЕНКА