Що робив Луценко у Харкові (фоторепортаж)

Що робив Луценко у Харкові (фоторепортаж)

11:07, 04 червня 2008
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Міністр внутрішніх справ України не лише провів «чистку» в харківській міліції і говорив з журналістами. Він, зокрема, цікавився навчанням і побутом підростаючої міліцейської гвардії…

Після наради з колективом обласної міліції, де пройшли серйозні розборки, та зустрічі з пресою, Юрій Луценко побував у харківському Університеті внутрішніх справ.

Міністр цікавився навчанням, успіхами студентів, їхнім побутом.

Крім того, головний міліціонер країни знайшов час виступити в ефірі 7-го каналу телебачення, де розповів харків’янам про результати роботи свого відомства.

Фото УНІАН

 

 

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