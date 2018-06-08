Що робив Луценко у Харкові (фоторепортаж)

Після наради з колективом обласної міліції, де пройшли серйозні розборки, та зустрічі з пресою, Юрій Луценко побував у харківському Університеті внутрішніх справ.

Міністр цікавився навчанням, успіхами студентів, їхнім побутом.

Крім того, головний міліціонер країни знайшов час виступити в ефірі 7-го каналу телебачення, де розповів харків’янам про результати роботи свого відомства.

Фото УНІАН