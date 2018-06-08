Що робив Луценко у Харкові (фоторепортаж)
Міністр внутрішніх справ України не лише провів «чистку» в харківській міліції і говорив з журналістами. Він, зокрема, цікавився навчанням і побутом підростаючої міліцейської гвардії…
Після наради з колективом обласної міліції, де пройшли серйозні розборки, та зустрічі з пресою, Юрій Луценко побував у харківському Університеті внутрішніх справ.
Міністр цікавився навчанням, успіхами студентів, їхнім побутом.
Крім того, головний міліціонер країни знайшов час виступити в ефірі 7-го каналу телебачення, де розповів харків’янам про результати роботи свого відомства.
Фото УНІАН
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