Луценко: Харків це лише початок

«Сьогодні чистка була достатньо серйозною»…

Міністр внутрішнгіх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, лідер Громадського руху «Народна самооборона» відсторонив від посад низку керівників різного рангу харківської міліції в рамках розслідування справ про наркоторгівлю в регіоні.

За словами міністра, керіники відсторонені від роботи за результатами масштабної «перевірки натротрафіку», яку МВС проводило на Харківщині за дорученням Комітету Верховної ради України з питань боротьби зі злочинністю.

В результаті роботи спеціальної групи МВС, яка працювала в області з січня ц.р., сказав Ю.ЛУЦЕНКО, «ми виявили ряд резонансних справ, які ще будуть мати гучне завершення». Зокрема, повідомив він, «сьогодні чистка була достатньо серйозною: 10 начальників райвідділів відсторонені від посад за нереагування на заяви громадян і очевидне потурання на місцях діяльності кримінальних структур. Відсторонені від своїх посад 2 заступника начальника обласного главку і загалом ще близько 20 працівників різного рівня від лейтенанта до майора, які брали участь у кримінальних схемах або не виконували службових обов’язків по зупинці цих схем. В основному це підрозділ боротьби з незаконним обігом наркотиків, а також ДАІ, «Беркут», Державна служба охорони тощо. Близько 40 чоловік сьогодні потрапили в наказ про відсторонення».

За словами міністра, після роботи атестаційної комісії з Києва «в разі невідповідності» цих керівників звільнять, а в разі «допустимості перевиховання оголосять різного виду покарання».

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО висловив упевненість, що «жоден з працівників міліції, на якого є покази щодо участі або покриванню наркотрафіку, не залишиться працювати в міліції».

«Мені відомо, в силу оперативних можливостей, адже по наркототрафіку в нас порушені не лише оперативно-розшукові справи, але й кримінальні справи, що ці працівники, які мають зв’язки в місцевій політиці і, вважаючи себе безкарними, похваляються, що в судах уже все «заряджено» і вони будуть відновлені, як тільки Луценко їх звільнить. Нічого, я їх буду звільняти стільки, скільки буде потрібно. Але жоден з тих, на кого є покази затриманих по наркотрафіку, не залишиться працювати в міліції. Які б дзвінки, звідки б не надходили, які б рішення продажних суддів не виходили, вони не будуть парцювати в міліції. Інакше 14 тисяч міліціонерів ( чисельність харківської міліції – УНІАН) не повірять в те, що можна працювати по совісті», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, «14 тисячний колектив харківської міліції ганблять декілька десятків людей, які використовують службу для кришування, покривання злочинців, а інколи беруть кучасть у кримінальних схемах».

Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «З нашої точки зору, потребувала заміни керівництво служби внутрішньої безпеки, яка замість перевірки чистоти рядів міліції займалася зворотніми справами, не давала виконувати свої функції чесним працівникам міліції, примушуючи їх приймати неправові рішення в кримінальних справах і покриваючи різного роду злочинні схеми на території області. Ми її змінили (службу безпеки) декілька тижнів тому. Зараз особовий склад, який не дуже вірив у такі зміни, знаючи їхні зв’язки з політикою і фінансову міць, зараз зітхнули і дають серйозні покази на ті вражені місця в структурах харківської міліції, які не дають спокійно працювати людям і жити».

Міністр повідомив, що найближчими тижнями він планує поровести кілька, подібних харківській, нарад в інших областя України, і наступна, зокрема, пройде в Криму.

Про причетність деяких представників влади Харкова до наркоторгівлі…

Юрій ЛУЦЕНКО підтвердив наявність доказів про причетність деяких представників влади Харкова до організації наркотрафіка, який проходив через територію України і ряду суміжних держав.

Про це сказав міністр, відповідючи на запитання журналістів про те, що раніше в повідомленнях говорилося про участь у наркоторгівлі не лише працівників міліції, а й деяких представників влади Харкова.

Коментуючи, зокрема, заяви мера Харкова Михайла ДОБКІНА про те, що це провокації проти нього і в затриманих вибивають покази щодо його причетності до наркобізнесу, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «На жаль, це не новина, коли харківські чиновники різного рівня, випереджуючи ймовірні звинувачення в причетності до тих чи інших правопорушень, використовують прес-конференції і голослівні звинувачення на адресу органів внутрішніх справ».

Водночас міністр заявив, що йому особисто «не відомо про будь-які покази щодо ДОБКІНА у справі про харківський наркотрафік».

«Я можу підтвердити лише, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, - що затримані наркоділери, а також інші особи, які причетні до організації наркотрафіку, дійсно дають покази, які можуть свідчити про причетність до кримінальних діянь посадових осіб харківської міськради. Це правда. Але наразі вони проходять у якості свідків. І саме в такій якості був, як ви знаєте, напевно, запрошений пан секретар Харківської міськради (Геннадій КЕРНЕС – УНІАН) для дачі показів. У п’ятницю він не з’явився для цієї дачі, сподіваємося, що завтра він, уже будучи втішений тим, що ЛУЦЕНКО поїхав, прийде до міліції і дасть всі необхідні покази. В даному випадку в якості свідка він зобов’язаний це зробити – прийти і дати покази. І не тільки він».

При цьому міністр повідомив про розслідуванні інших фактів зловживань харківських посадовців. «Міліція займається розслідуванням зловживань у сфері земельних відносин, які також, вочевидь, рано чи пізно будуть пов’язані з тим чи іншим чиновником місцевої влади. Як ви розумієте, без їхньої участі незаконне відчуження земілі не моголо б відбутися. Також існують ряд резонансних справ, у тому числі і замах на життя і здоров’я людини, яка дає покази, що можуть свідчити також про причетність до цих справ достатньо високопоставлених чиновників».

Але, зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, «починати бурхливо на це реагувати і демонструвати всім зашиті кишені немає сенксу». «Міліція не збирається затримувати будь-кого із чиновників із двома грамами підкинутого порошку поки я міністр внутрішніх справ. Цього не було і не буде», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як поввідомляв УНІАН, у вівторок на прес-конференції у Харкові народні депутати України (голова і члени комітету ВРУ з питань боротьби зі злочинністю Ігор КАЛЄТНІК, Володимир АР’ЄВ та Олександр РЯБЕКА відповідно) повідомили про великі мастаби наркоторгівлі в Харківській області. Вони заявили, що у справі про діяльність потужного наркосиндикату на Харківщині проходять понад 100 осіб, серед яких фігурують і представники міської влади Харкова.

Про підводні човни та альпійських стрільців…

Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що не має наміру «ховатися» за лікарняним чи відпусткою від відповідальності та правоохоронних органів.

«Я настілки впевнений у своїй правоті, що не збираюся ані ховатися, ані «лікуватися», ані іди у відпустку, як мені багато хто радить», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, ціллю усіх кримінальних справ проти нього було «пред’явити будь-які надумані звинувачення і відсторонити мене від займаної посади, але це не пройде».

«Я виграв суд за надуманими звинуваченнями, які були мені висунені Генпрокуратурою України. Очевидно, вони й самі розуміли безпідставність своїх звинувачень, бо представник прокуратури у суді виглядав надто непереконливо», – додав він, коментуючи рішення Подільського районного суду м. Києва.

Міністр також не сумнівається, що виграє у суді й інші справи подібного характеру, якщо такі порушуватимуться в майбутньому. «Я чистий перед законами і людьми. Звісно, я робив помилки, але за моєю спиною немає злочинів. Тому я спокійний і впевнений у собі. Тепер, посилаючись на рішення суду, я можу підтвердити, що всі справи проти мене – замовні», – наголосив він.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що 2006 року, коли проти нього висувалися звинувачення у справах, які судом визнані незаконними, “пан ПУКШИН (Ігор ПУКШИН - зараз заступник глави Секретаріату Президента, уповноважений Президента з питань контролю за діяльністю СБУ – УНІАН) заявляв про сміхотворність цих звинувачень, а тепер заявляє, що за них слід відповідати”.

«Була справа по пістолетах, була справа по паспорту, була справа по літаках, я готовий до справ по вертольотах та підводних човнах, бойових плавцях та альпійських стрільцях. Але такі справи не мають жодних судових перспектив», – переконаний міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО висловив вдячність суду, який зняв звинувачення, за його об’єктивність.

Міністр також додав, що готовий піти на засідання Тимчасової слідчої комісії парламенту у справі Ю.ЛУЦЕНКА, яке «анонсував її голова пан ДЖИГА, бо досі не запрошувався на її засідання, а тому не мав змоги відповісти на поставлені запитання».

Про отруєння Ющенка… Юрій ЛУЦЕНКО не має жодної інформації, аби коментувати отруєння кандидата на посаду глави держави Віктора ЮЩЕНКА під час виборів Президента України в 2004 році.

Свою позицію Ю.ЛУЦЕНКО висловив, коментуючи на прохання журналістів заяву народного депутата Давида ЖВАНІЇ про те, що отруєння В.ЮЩЕНКА не було.

За словами міністра, через відсутність такої інформації йому немає про що говорити. «Я не буду коментувати того, чого не знаю, я не маю жодної службової і неслужбової інформації щодо отруєння, тому в даному випадку не маю що коментувати. Будувати здогадки на справі, яка має загальнодержавну вагу, не збираюся», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Про коаліцію і партизанів…

Юрій ЛУЦЕНКО вірить у майбутнє парламентської демократичної коаліції, попри перешкоди, які чинить партизанськими, як він висловився, методами партія «Єдиний центр».

«Коаліція буде працювати, хоча їй це робити важко через партизансьий загін «Єдиного центру», який ізнутрі підриває багато потрібних для ефективної діяльності уряду законів. Як ви розумієте, не можна працювати, не приймаючи поправки до законів або нових законів, і виконувати взяті зобов’язання», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він навів приклад зволіканя з прийняттям закону про дорожній рух в Україні.

«Розроблений нами прект закону змін до 12 законів, пов’язаних з дорожнім рухом, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, - був внесений Президентом як невідкладний і, мало того, зумів пройти навіть перше читання. Але, будучи внесеним у перші дні функціонування парламенту, він досі не прийнятий. Скажіть мені, як я можу відповідати за стан на дорогах на повну котушку, як кажуть, якщо парламент, якиий мене делегував міністром, не дає мені притийняти закон, який потрібен і міліції, і супільству. Так, нам вдалося на 20% зменшити смертність на дорогах, на 25% зменшити травмованість на дорогах, але для того, щоб радикально покращати ситуацію, потрібен новий закон. Невже не очевидно, що та більшість депутатів, яка сформувала уряд, має дати йому можливість працювати. Працювати чи їхати з чотирма палкама в чотирьох колесах на возі, м’яко кажучи, не зручно».

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, «коаліція буде існувати, бо іншого формату не існує для нинішнього складу Верховної ради». Він переконаний, що його «колеги по фракції «НашаУкраїна – Народна самооборона», а також Блоку Юлії ТИМОШЕНКО не мають жодних бажань створювати антикризову чи широку коаліцію з Партією регіонів». З іншого боку, додав міністр, «для того, щоб ефективно покращувати ситуацію в країні, коаліція не просто повинна існувати, а повинна приймати закони, направлені на покращання ефективного управління державою».

«Коаліція не самоціль, ціллю її є ефективна робота. От з цим у нас поки що є проблеми. І саме звідси виходять усі напруги, які нині переживає суспілство і політикум», - вважає Ю.ЛУЦЕНКО.