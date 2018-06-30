Харків створює Острів Краси (фоторепортаж)

Некомерційний соціально-культурологічний проект «Острів Краси» стартував у Харкові 21 червня. Його презентація пройшла у клубі «РодДом». Ідеологи проекту – відомий історик моди Олександр Васильєв (Париж) та його офіційний представник в Україні – іміджмейкер-стиліст, співачка, акторка Елєн Броше.

Саме у Харкові Олександр Васильєв, мистецтвознавець, декоратор інтер`єрів, сценограф, колекціонер, та провідник його ідей в актуальне світське життя Елєн Броше організовують безпрецедентний довгостроковий проект, націлений на пропаганду високого стилю, втіленого в культурній спадщині всесвітньо відомих харків`ян. Олександр Васильєв уже повернув місту ім`я Варвари Каринської - єдиної харків`янки, що отримала премію «Оскар» за створення костюмів для голлівудських киноепопей та співробітничала з Сальвадором Далі і Марком Шагалом. Інше повернуте маестро Васильєвиим ім’я - Валентина Саніна - харківська художниця-модельєр, яка володіла будинком моди в Нью-Йорку і створювала костюми ледь не для всієї голлівудської артистичної богеми.

У Харкові Олександр Васильєв та його партнер у втіленні високого стилю Елєн Броше відкривають Цикл салонних вечорів Еліт-Суаре за участю кращих фахівців у сфері високої моди, дизайну та декору. Резонансні колекції від креаторів моди, як і всі інші перформанси в проекті «Острів Краси», покликані окреслити межі між масовим запитом та високим стилем, орієнтованим на елітарну культуру, - стврерджують автори проекту.

Програма Васильєв-Броше розрахована на довгострокове і регулярне втілення. За словами авторів, місія проекту – відродження Харкова як одного з центрів елітаних мисцецтв і традицій меценацтва, відкриття та підтримка молодих обдарувань - носіїв яскравого індивідуального стилю у всіх сферах елітарного мистецтва..

В рамках презентації проекту 21 червня відбулося відкриття Школи високого стилю Олександра Васильєва, в ході якого він провів майстер-клас, присвячений історичним та сучасним тенденціям у візуальних мистецтвах (моді, дизайні, декорі), феш-перформанс від Кирила Гасіліна (Росія) та арт-епіт-перформанс від «Кабаре Нуво Елєн Броше». В концертному залі були представлені колекції креаторів елітарної моди, дизайнерів та декораторів інтер’єру.

Всі акції в рамках проекту «Острів Краси» розробляються Продюсерським Центром Елен Броше «Інститут Часу» і проходять в ексклюзивному форматі эліт-суаре (салонних вечорів для обраних), що поєднує дизайн, декор, моду, театр, музику.

Фоторепортаж Андрія Кравченка