Як губернатор суп продавав (фото)

19 липня на берегах Печенізького водосховища пройшов сьомий етнофестиваль «Печенізьке поле».

Фестиваль стартував об 11.00 ранку виступами кращих народних колективів Харківщини на головній сцені «Печенізького поля».

Одночасно на фестивалі працювало «місто майстрів». Всі охочі могли не тільки купити етнотовари, але і спробувати свої сили в різьбленні по дереву, металу та інших народних промислах.

Для дітвори на «Печенізькому полі» працював майданчик з атракціонами.

Проте, після прибуття на фестиваль його ініціатора, голови облдержадміністрації Арсена Авакова вся увага учасників фестивалю перемістилася до польової кухні. Саме там впродовж декількох годинників відбувалося найцікавіше, переконує прес-служба губернатора.

Керівник області виконав свою обіцянку, дану напередодні фестивалю, і приготував гороховий суп. Головними помічниками шеф-кухара стали заступники Арсена Авакова - Віктор Звєрєв, Людмила Бєлова і Ігор Терехов, а також почесні гості заходу, народні депутати України Ксенія Ляпіна і Лілія Григорович.

Коли суп ще тільки доварювався, навколо польової кухні вже вишикувалася черга з охочих покуштувати кулінарний твір голови облдержадміністрації. Арсен Аваков ще раз нагадав, що тарілка «супу по-губернаторськи» коштуватиме від 100 гривень, а гроші, виручені від продажу, підуть на придбання автомобіля для Краснокутського дитячого будинку.

Варто відзначити, що ціна блюда не відлякала охочих. «Фірмовим блюдом» фестивалю також пригощали дітей і людей похилого віку. Від продажу «супу по-губернаторськи» для дитячого будинку в Краснокутську вдалося зібрати 81 200 гривень.

Поділитися рецептом горохового супу голова облдержадміністрації відмовився, тільки сказав, що готувати таке блюдо його навчила мама. Водночас, Аваков пообіцяв ще якось приготувати своє «фірмове блюдо».

Губернатор ознайомився з творами умільців народних промислів, а Ксенія Ляпіна і Лілія Григорович спробували свої сили в прядінні.

З прогамою «Амазонки» на фестивалі виступила Руслана.

За попередніми підрахунками, сьомий етнофестиваль «Печенізьке поле» зібрав близько 70 тисяч учасників.