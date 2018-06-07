У Харкові знову горить один з найбільших ринків Східної Європи

У Харкові знову сталася пожежа на ринку “Барабашове”.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС у Харківській області, сигнал про пожежу у павільйоні дитячих іграшок надійшов до пожежної частини о 3.37 ночі.

На місце події виїхало 14 автоцистерн. На час прибуття пожежників вогнем було охоплено майже 200 кв. метрів торгової площі. Пожежі було присвоєно третю категорію складності.

О 7.38 вогонь було локалізовано.

У даний час пожежники розбирають згорілі конструкції павільйонів та продовжують гасити вогонь, який палає всередині торгових приміщень.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня в ТЦ “Барабашове” вже виникала пожежа.

За даними концерну “АВЕК”, до структур якого входить ринок, пожежею на території дитячого торгового майданчика так званого "в’єтнамського сектора" ринку було охоплено 2200 кв. м території. Згоріло близько 90 крамниць. За попередніми підрахунками концерну, матеріальні збитки становили близько 50 млн. грн.

Керівництво концерну “АВЕК” заявило, що вважає пожежу на ринку “Барабашове” спланованим терористичним актом.

Харківська міліція порушила кримінальну справу за фактом пожежі на ринку “Барабашове” за статтею 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

ТЦ біля станції метро “Академіка Барабашова” у Харкові - один із найбільших торговельних центрів Східної Європи. На території ТЦ працює понад 60 тисяч підприємців. Щодня ринок відвідує понад 200 тисяч харків’ян і гостей міста.

Фото УНІАН