Вибухами під Лозовою по полях розкидає снаряди

Більше 18-ти тисяч людей евакуйовані з Лозової і навколишніх населених пунктів через вибухи на військовому арсеналі, повідомив «Медіапорту» віце-губернатор Сергій Стороженко. Арсенал досі охоплений вогнем, вибухи тривають і зараз.

Рішення про евакуацію жителів довколишніх населених пунктів і Авіловського району Лозовою було прийнято вчора близько 18 годин. Пізніше після засідання оперативного штабу було вирішено також вивезти людей з інших районів міста, оскільки осколки снарядів могли розлітатися на 5 кілометрів (спочатку йшлося про радіус 2-3 кілометри).

Через вибухи, за офіційною інформацією постраждали двоє людей – обидва військові. У одного осколкова рана гомілки, у другого зовсім незначне поранення плеча.

Зараз, за словами Стороженка, ведеться розвідка. Військові і рятувальники оглядають територію. За інформацією кореспондента «Медіапорта», міністр МНС Володимир Шандра облетів на вертольоті територію.

За інформацією кореспондента «МП», на полі біля військової частини багато і осколків і снарядів, що не розірвалися.

Закритий проїзд біля селища Панютіно поблизу Лозової. За селищем стоїть пост, журналістів пропускають, але решту автомобілів завертають назад.

Одразу за постом під Катериновкою, звідки ще вчора евакуювали мешканців, розгорнули військовий табір, стоять намети, пожежні машини.

Практично на всьому шляху з Харкова до Лозової на кожному кілометрі вартують правоохоронці й пожежні автомобілі.

Біля міста Лозова Харківської області на військовому арсеналі другий день вибухають боєприпаси. Імовірно ЧП почалося з пожежі, вогонь перекинувся на штабелі боєприпасів, що були складовані просто неба, після чого пролунали перші вибухи.

61-й арсенал Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України розташований на загальній площі 494 га. Обсяги зберігання в арсеналі, за даними Міноборони, становлять близько 95 тисяч тонн боєприпасів. Зокрема: снаряди, 80-міліметрові міни, 150-міліметрові реактивні снаряди.