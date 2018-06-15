Дожилися?...(фоторепортаж)
Або про те, як один харківський журналіст потрапив до клітки для мавп. Він стверджує, що зробив це добровільно, без усякого примусу. Як йому почувалося в новому притулку розповів сам Homo sapiens…
Деякі відвідувачі Харківського зоопарку, які нещодавно прийшли зі своїми дітьми подивитися на звірів і побачили людину в клітці для мавп, запідозрили щось недобре.
Реакція була різною. Спантеличувала й табличка, яка засвідчувала, що це не помилка – у клітці - Homo sapiens…
Про те, як він туди потрапив і що відчував поряд з «братами», розповів згодом сам журналіст-експериментатор.
Фото УНІАН
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