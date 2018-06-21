Турецькі ЗМІ про «харківське Ватерлоо»

«У матчі-відповіді матчі Кубку УЄФА Бешикташ потерпів розгромну поразку від Металіста! Всі лінії - від воротаря до форварда - посипалися у цьому матчі, і Бешикташ був у невпізнаному вигляді. Орел, який планував вийти у фінал, оступився в Україні! А як Бешикташ пропускав? Гравець суперника б`є з 40 метрів, а гравці Бешикташа стоять, ніби фотографуються. Неймовірно!», - пише Fotomac.

«Якщо хоче подавати у відставку, нехай подає» - саме так називається стаття в газеті Milliyet (Національність). Видання відзначає, що слова заголовка належать президентові Бешикташа Йилдириму Демірорену. «Невихід Бешикташа до наступного раунду Кубку УЄФА викликав невзадоволення керівництва клубу. Понад усе керівників клубу розлютував не рахунок, а погана гра.

Критичні стріли були повністю обернені на головного тренера команди Ертугрула Саглама. А останньою краплею сталі слова наставника на прес-конференції про те, що «життя продовжується».

Керівникам клубу не сподобалися ці слова і вони зажадали відставки тренера. На що президент Бешикташа заявив: «А чого ви чекали? Якщо хоче подати у відставку, нехай подає». Невоволенння також висловив представник керівництва клубу Шереф Яличн, котрий вважає, що Саглам неправильно визначає склад на гру. Тим часом інший керівник команди - Халім Айдин - відчув себе погано внаслідок того, що у нього розігрався тиск», - розповідає газета.

Інша стаття в цій же газеті називається «Кам`яний період! 1-4». Автор статті - Білал Меше підкреслює, що з перших же хвилин матчу Металіст узяв суперника в облогу. Бешикташ, прибулий до Харкова з великими надіями, здався вже в першому таймі! До таких великих цілей шлях лежить через хороший склад і хороші трансфери. Подивіться на захист! Вона була схожа на прохідний двір!», - засмучується він.

«Іншими словами, Бешикташ із цим складом і новими іноземцями міг перемогти Металіст тільки дивом! Заміни Саглама нічого не змінили і не могли змінити, тому що Бешикташ здатний тільки на те, що вчора продемонстрував. З цим складом мріяти про більше й не доводиться», - пише Меше. Видання вибрало гравцем матчу Джексона Коельо, поворотний момент матчу – «блискучий гол» форварда Металіста на 16-ій хвилині з 40 метрів. Ще одна стаття в Milliyet озаглавлена словами Саглама «Життя продовжується».

«То, чого побоювався Саглам, сталося. У своєму 22-му єврокубковому матчі він програв у шостий раз. У нього також є в активі 12 перемог у цих матчах і чотири нічиї. Успіхів фахівець в основному добивався на попередніх стадіях», - підкреслюється в ній. У газеті Sabah (Ранок) наголошується слабкість захисту Бешикташа. «Захист Орлів у відсутності Сивока розвалився. Запоточни не міг грати один. Гекхан Зан, Ібрахим Тораман, Сердар Куртулуш і Серіч підряд здійснювали грубі помилки», - підкреслює видання.

Інша стаття у цій же газеті називається «Навіщо їм Європа!». «У цьому єврокубковому сезоні Бешикташ спочатку примусив своїх фанатів радіти, а потім горювати. Керівництво клубу, що планувало дістатися до фіналу єврокубку, закрило єврокубковий зошит ще до групової стадії. З того часу як Бешикташ у сезоні 2002-2003 добирався разом з Мірча Луческу до чвертьфіналу Кубку УЄФА, Орлам у Європі не везе. Не змогли повторити цей успіх ні Дель Боське, ні Риза Чалимбай, ні Жан Тігана, ні Ертугрул Саглам», - підкреслюється в ній.

«Перша поразка стала найважчою» називається стаття в газеті Fotospor. «Першу і найважчу поразку в сезоні Бешикташ отримав в Україні. Завдяки цьому наш клуб не зміг пробитися в груповий етап Кубку УЄФА», - підкреслює видання.

«Ертугрул Саглам може покинути команду» - свідчить стаття в газеті Vatan (Батьківщина). «Рахунок за поразку у Харкові виписаний тренерові клубу. Про це сказали і керівники команди. Вони також відзначили, що проаналізують причини поразки», - підкреслюється в ній.

Матеріал видання Football.ua Переклад і адаптація Анара Іманова

Фото УНІАН