Депо вимагає зарплату (фоторепортаж)
Водіям трамваїв не платять уже три місяці. Сьогодні розпочали страйк вагоновожаті Салтівського депо - на маршрути не вийшли 85 вагонів. Водії вимагають зарплату і погрожують перетворити страйк у тривалу акцію протесту…
Сьогодні у Харкові розпочали страйк водії Салтівського трамвайного депо.
Зранку з депо на лінії не вийшло 85 трамваїв.
На підприємстві «Міськелектротранс» пояснили, що вагоновожаті страйкують у зв’язку з невиплатою зарплат за останні три місяці.
У першій половині дня мешканці найбільшого в Харкові Салтівського житлового масиву (500 тис. людей), мали проблеми з громадським транспортом, пояснив співрозмовник агентства. За його словами, друге трамвайне депо Харкова – «Жовтневе», а це 102 вагони, продовжує працювати, незважаючи на невиплати зарплат.
Керівництво підприємства «Міськелектротранс» проводило переговори зі страйкарями.
Чим вони закінчилися – невідомо. В четвер стане зрозуміло.
Фото УНІАН
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