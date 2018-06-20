Депо вимагає зарплату (фоторепортаж)

Сьогодні у Харкові розпочали страйк водії Салтівського трамвайного депо.

Зранку з депо на лінії не вийшло 85 трамваїв.

На підприємстві «Міськелектротранс» пояснили, що вагоновожаті страйкують у зв’язку з невиплатою зарплат за останні три місяці.

У першій половині дня мешканці найбільшого в Харкові Салтівського житлового масиву (500 тис. людей), мали проблеми з громадським транспортом, пояснив співрозмовник агентства. За його словами, друге трамвайне депо Харкова – «Жовтневе», а це 102 вагони, продовжує працювати, незважаючи на невиплати зарплат.

Керівництво підприємства «Міськелектротранс» проводило переговори зі страйкарями.

Чим вони закінчилися – невідомо. В четвер стане зрозуміло.

Фото УНІАН