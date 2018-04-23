«Музика в тобі» (фоторепортаж)

«Blue» - є продовженням «кольорової лінії» альбомів з 2006 року «Black» і «White» Ніно Катамадзе & «Insight».

«Я вважаю, що назвати альбом словами важко. Музика із закритими очима – це колір, а «Blue» – це спокій і колір неба» – пояснює Ніно.

«Blue» – подарунок тим, хто чекав Ніно та її музикантів з тривалої творчої відпустки. Він записаний з київським оркестром «Collegium Musicum», яким керував друг і співавтор Ніно грузинський композитор Звіад Болквадзе.

«Blue» – це сім нових композицій і три незвичайні версії тих, що стали популярними, - «Olei», «Once In The Street» і «Violets». Це експеримент, спроба поєднати імпровізацію з класичними партитурами, суворо розписаними партіями для кожного інструменту оркестру.

Презентація альбому «Blue» Ніно Катамадзе & Insight відбулася 31 жовтня, 1 листопада в Києві на сцені Концертного залу «Жовтневий» у супроводі Державного Камерного оркестру «Київські Солісти» під керівництвом диригента Ігоря Разумовського. До складу колективу увійшли лауреати національних і міжнародних премій, у кожного своя власна індивідуальність, свій стиль. Розмаїття інтересів ансамблю – від класичної музики до джазових імпровізацій і популярної класики в сучасних аранжуваннях.

Харківська публіка дочекалася і побачити все це на власні очі. У великій залі Оперного театру – аншлаг. «Як завжди у Харкові», - зазначила артпрод’юсер Ніно Катамадзе & Insight Наталія Ломоносова. – Повне єднання з глядачем, дуже тепла і доброзичлива публіка. Позаду вже Київ, Дніпропетровськ, попереду – Запоріжжя, Одеса, Львів. Харків – найулюбленіше місто в Україні – тут наша група почувається як удома».

Ніно переживає новий етап своєї творчості. В травні співачка народила сина Ніколоза. Під час інтерв’ю Ніно не стала пояснювати, що це означає в її житі, а лише усміхнулася і злегка розвела руками.

Фоторепортаж Андрія КРАВЧЕНКА