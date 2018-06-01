Про що говорили вишеградці з харків’янами

19-20 листопада в Харківському національному університеті ім. В.Каразіна пройшов Міжнародний семінар «Оборонно-промисловий та науково-технічний потенціал Слобожанщини: перспективи співпраці з Вишеградськими країнами».

Семінар, який організований регіональною філією Національного інституту стратегічних досліджень за підтримки Посольств Вишеградських країн в Україні (Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини), став черговим етапом у рамках реалізації проекту «Сприяння кооперації Вишеградських країн та України у реформуванні оборонної промисловості».

Учасники семінару обговорили стан та шляхи реформування базових підприємств ОПК Слобожанщини, проаналізували досвід модернізації ВПК країн Вишеградської групи з метою визначення можливостей його застосування в Україні, обговорили конкретні напрямки перспективної співпраці вітчизняних підприємств із закордонними колегами. Передусім, це нанотехнології, функціональні матеріали, обладнання та системи безпеки, радіоелектроніка, бронетехніка.

На думку організаторів семінару, співпраця підприємств та наукових установ харківського регіону з країнами ВГ є надзвичайно важливою саме в цей час, у період реформування українського ОПК. Захід спрямований на збільшення оборонного потенціалу України, сприяння виходу вітчизняної продукції на міжнародні ринки, поглиблення співпраці у галузях, які становлять взаємний інтерес.

У семінарі взяли участь посли країн ВГ в Україні, представники влади Харківщини, регіональних філій НІСД у Дніпропетровську і Харкові, базових підприємств оборонного комплексу харківського регіону, іноземних науково-дослідних установ, оборонних компаній Вишеградських країн.

Україну на семінарі репрезентували представники міністерств та відомств, зокрема, голова Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України, директор Центру армії, конверсії та роззброєння, керівники провідних оборонних та промислових підприємств Слобожанщини, зокрема ДП «Завод ім. Малишева» та КБ ім. Морозова, НТК «Інститут монокристалів НАН України», ВО «Моноліт», ВО «Комунар», «ХРЗ «Протон», науковці, експерти та журналісти.

У ході семінару зроблені загальні висновки стосовно можливостей використання досвіду країн ВГ в Україні, визначені конкретні напрямки практичної співпраці підприємств Харківського регіону з іноземними партнерами.

ХКБМ пропонує «вишеградцям» разом створювати бронетехніку

Генеральний конструктор зі створення бронетанкової техніки та артилерійських систем, начальник КП ХКБМ Михайло БОРИСЮК під час семінару заявив про готовність підприємства співробітничати з країнами Вишеградськой групи у створенні нового зразка бронетехніки.

За словами генконструктора, підприємство готове створювати спільно і новий танк, і нову бронемашину.

Говорячи про досвід кооперації з іноземними державами, М.БОРИСЮК повідомив, що ХКБМ активно працює з французькою стороною по тепловізорах, зокрема Katrin і Matiz, з італійськими і німецькими підприємствами по двигунах, з американською стороною по трансмісії. М.БОРИСЮК підкреслив, що в кооперації з Китаєм ХКБМ створило новий танк для Пакистану Al Khalid і супроводжувало всі етапи випробувань цієї бойової машини.

Мінпромполітики націлене реструктуризувати підприємства ОПК

Мінпромполітики розробило програму реструктуризації підприємств оборонного комплексу. Ця програма передбачає корпоратизацію, акціонування та приватизацію ряду підприємств ОПК, повідомив директор департаменту оборонно-промислової політики і військово-технічного співпраці Михайло ЛУХАНІН.

Він указав, що в ході реструктуризації буде виділено 7 великих об`єднань підприємств ОПК. При цьому, М.ЛУХАНІН відмовився назвати, що це будуть за об`єднання, нагадавши тільки, що вартість всієї програми становить 14 млрд. грн.

Водночас, як повідомляли ЗМІ, подібна програма існувала кілька років тому і була розроблена Держкомісією з питань ОПК України. Вона, зокрема, припускала створення як мінімум чотирьох вертикально-інтегрованих оборонний-промислових структур. Проте, навіть зі створенням авіаційного держконцерну держава не впоралася.

КБ Морозова створило 6 тренажерних систем

Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова створило шість різновидів тренажерних систем, повідомив начальник КП ХКБМ Михайло БОРИСЮК.

За словами М.БОРИСЮКА, ці тренажери забезпечують підготовку персоналу для всіх видів бронетехніки Сухопутних військ. І, на його думку, ці тренажериздатні забезпечувати 80% бойової підготовки екіпажів бронетехніки.

Фінансування програми розвитку ЗСУ пробуксовує - фахівець

На сьогодні державна програма розвитку Збройних сил України на 2006-2011 рр. недофінансована на 6 млрд. грн., це фактично $1,2 млрд.

Про це повідомив директор департаменту військової політики і стратегічного планування Міноборони України Віктор КОРЕНДОВИЧ.

За його словами, це значна сума практично рівна одному бюджету Міноборони станом на 2006 р. На сьогодні ж фінансування потреб Міноборони становить приблизно 1,13% ВВП, що значно менше від тих вимог, які прийняті в країнах НАТО. «На жаль, перспектива на 2009 р. невтішна, оскільки збільшення фінансування з 10 млрд. грн. до 17,2 млрд. грн. розглядається таким чином, що з 17,5 млрд. 4,2 млрд. становитиме спецфонд. А ці кошти, як показує практика, негарантовані», - вказав В.КОРЕНДОВИЧ.

ХПІ створює систему електромагнітної безпеки держави

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ) реалізує низку проектів, пов`язаних з електромагнітною безпекою, повідомив ректор «ХПІ» Леонід ТОВАЖНЯНСЬКИЙ.

При цьому він уточнив, що інститут працює над створенням систем динамічної захисту бронетехніки, захисту броні, захисту обшивки літаків, займається розробкою гібридних приводів бронемашин і нового покоління тренажерів для бронетехніки.

Як зазначив Л. ТОВАЖНЯНСЬКИЙ, на замовлення компанії Boeing інститут виконував дослідницьку роботу щодо захисту обшивки літаків.

Також Л. ТОВАЖНЯНСЬКИЙ висловив думку, що сьогодні актуальним питанням є забезпечення електромагнітної безпеки держави. На сьогодні США Росія, Франція і Китай має таку зброю, застосування якої здатне паралізувати всю систему державного управління, діяльності банків та інших організацій. Ректор повідомив, що інститутом підготовлений проект закону електромагнітної безпеки держави.

ФЕД бере участь у проекті створення навчального літака Як-130

Держпідприємство «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» з двома виробами увійшов до проекту розробки і виробництва сучасного навчально-бойового літака Як-130.

Про це повідомив головний інженер держкорпорації, перший заступник директора Валерій ФАДЄЄВ.

Незважаючи на впевненість у тому, що Україна повинна розвивати співпрацю з західними оборонними компаніями, В.ФАДЄЄВ висловив думку, що для України в майбутньому вигідніше вибрати в якості національного НБС Як-130, а не Л-159. Керівник підприємства також додав, що вже сьогодні кілька країн світу ухвалили рішення купувати Як-130.

ФЕД постачає до Росії 60% своєї продукції

Близько 60% продукції в загальних обсягах виробництва ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» поставляється до Росії, повідомив Валерій ФАДЄЄВ.

Він вказав, що Росія не створює дублюючих виробництв для продукції «ФЕД», і підприємство постачає комплектуючі для практично всіх видів авіатехніки радянського виробництва. При цьому, підприємство здійснює поставки продукції не тільки в Росію, але й на пряму державам-імпортерам російської авіатехніки. Серед великих імпортерів В.ФАДЄЄВ назвав Індію, Китай, Ізраїль, Чехію. При цьому, він відзначив, що бездоганний рівень взаємин з російськими постачальниками пов`язаний головним чином з особистими тривалими контактами. Водночас В.ФАДЄЄВ не виключив у майбутньому ризики для підприємства, що пов`язані з орієнтацією на одного партнера в галузі ВТС.

Продукція «ФЕД» поставляється в 62 країни світу, при цьому прямі постачання йдуть в не менш ніж 20 країн світу.

Польща посилює ВТС з Україною

Під час візиту міністра оборони Польщі до України 95% переговорів стосувалися військово-технічного співробітництва між Польщею та Україною, повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

«Гадаю, подібний інтерес до військово-промислової тематики і співпраці у цій сфері з Україною є і в інших країн Вишеградської четвірки», - сказав посол.

Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ високо оцінив роботу другого семінару, що пройшов у Харкові (перший подібний семінар відбувся в Дніпропетровську в 2007 р. – ред.). «У подальшому ми продовжуватимемо проводити такі заходи, оскільки це важливо як для всіх чотирьох Вишеградських країн, так і для України», - наголосив він.

«Ми докладемо всіх зусиль, щоб використовувати величезний науковий, технологічний та виробничий потенціал на благо наших країн», - підсумував дипломат.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА