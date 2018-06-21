Аваков: Газпром, ты не прав

Истерические заявления, которые вот уже вторую неделю доносятся из Белокаменной, свидетельствуют только об одном – в Москве категорически не желают видеть Украину независимым государством. Государством, которое стремится жить по нормам, принятым во всех цивилизованных странах.

26 декабря прошлого года, когда переговоры между НАК «Нефтегазом» и «Газпромом» о поставках и транзите через Украину российского газа были только в разгаре, в Москве безапелляционно заявили – 1 января перекрываем вам газ.

Так и случилось. Начиная с первого дня нового года «Газпром» начал снижать поставки газа и уже 7 января прекратил их полностью. Такой вот рождественский подарок - сегодня без российского газа сидят два десятка государств Европы. Спор двух хозяйствующих субъектов перерос в межгосударственный конфликт…

О причинах и следствиях газового противостояния мы беседуем с губернатором Харьковской области Арсеном Аваковым.

- Арсен Борисович, нас, Украину, обвинили в воровстве. И сделал это не какой-то газпромовский клерк, а аж российский премьер…

- Не имею ни малейшего желания комментировать подобные высказывания. Очень четко по этому поводу сказал Президент Ющенко – «такие заявления унижают не только Украину, но и Россию». Скажу жестче – не столько Украину, сколько Россию, точнее – российское руководство. Воровали? Обращайтесь в суд! А этот воровской жаргон – «тырят», «воруют» - оставьте для своей страны.

Абсурдность подобных заявлений ничего кроме недоумения вызывать не может. С 1 по седьмое января «Нефтегаз» через свою газотранспортную систему передал в Европу около полутора миллиардов кубометров российского газа. Для его прокачки было использовано чуть больше 120 млн. куб метров. Эти 120 миллионов должен предоставлять продавец, т.е. «Газпром». Так всегда было и так будет. Этот газ необходим для работы компрессорных станций, которые обеспечивают транспортировку. Нам его Россия не поставляла. В результате для транзита нам даже пришлось использовать собственный газ в объеме более 50 млн. куб.м. Я не верю, что высшее руководство России, которое, кстати, поочередно возглавляет наблюдательный совет РАО «Газпром», не знакомо с технологией транзита газа.

- Бог с ним, с российским руководством, почему Украина не согласилась на цену 250 долларов за тысячу кубов, объявленную тем же Путиным «сверхльготным предложением»? Сейчас ведь слышно о цене и 400, и 450, и 480 долларов?

- Вы забыли сказать, что 250 нам предлагали при условии сохранения транзитной ставки, которая в 2008 году составляла 1,7 долларов за прокачку тысячи кубометров газа на 100 километров. То есть цену на газ нам повышают со 179,5 долларов, чуть ли не в полтора раза, а транзит предлагают сохранить на том же уровне. Где здесь «сверхльгота»?

Еще раз повторю - цена от 250 до 450 долларов за тысячу кубометров газа, которую предлагает Газпром при неизменной цене на транзит – это абсолютно неприемлемые условия. Такая цена газа ударит по каждому жителю Украины и приведет к коллапсу в экономике страны. 250-450 долларов – это от 30 до 250 процентов повышения всех коммунальных тарифов. Это снижение рентабельности, а значит и платежеспособности значительного количества предприятий. Это рост стоимости всех товаров и услуг. Это безработица и обнищание населения.

Я считаю позицию НАК «Нефтегаз Украины» на переговорах с «Газпромом» единственно правильной и экономически обоснованной: среднеевропейская цена на газ вводится параллельно со среднеевропейской ценой на транзит газа.

- Россия утверждает, что такая цена транзита предусмотрена отдельным договором, который действует до 2010 года.

- Верно. Но они умалчивают, что к этому документу ежегодно прикладывается техническое соглашение, в котором предусмотрено – по каким магистральным газопроводам, под каким давлением и в каких объемах через Украину будет транспортироваться газ. И этот договор, на который вы ссылаетесь, действует только при наличии такого технического соглашения. На сегодняшний день техусловия транзита не подписаны ни со стороны «Газпрома», ни со стороны НАК «Нефтегаза».

- Какая, по-вашему, справедливая цена газа для Украины?

- Рыночная. Во всем мире цена на газ формируется исходя из рыночных цен на нефть. На этом, кстати, настаивала Россия. Когда западные страны заключали контракты с «Газпромом» на 2009 год (обычно они заключаются на срок от одного месяца до трех), цена нефти была в пределах 140-150 долл. за баррель, соответственно газ в среднем стоил около 450 долларов за тыс. куб.м. Начиная с августа 2008 года мировые цены на нефть рухнули примерно в три, а то и в четыре раза – со 140 до 40, а российская нефть, марки Urals, вообще опустилась ниже 35 долларов за баррель.

Вот и считайте. И не забывайте о том, что в октябре прошлого года мы с Россией подписали Меморандум, в котором предусмотрен постепенный, в течение трех лет, переход Украины на рыночные цены.

- Арсен Борисович, в начале 2006 года, когда Россия впервые прибегла к газовому шантажу, как способу вести переговоры, это почувствовали практически все жители области. В этом году в квартирах тепло, есть горячая вода… Один мой знакомый узнал о том, что Россия перекрыла нам газ только 8 января.

- Нами предусматривалась такая чрезвычайная ситуация с поставками газа и специалистами облгосадминистрации заранее был разработан план мероприятий, который теперь введен в действие нашим оперативным штабом. Этот план направлен на снижение потребление газа областью, но с учетом сохранения газоснабжения приоритетных объектов – больниц, школ, детских садов, объектов социальной сферы, предприятий пищевой промышленности, хлебозаводов и так далее. Мы рассчитываем сохранить стабильную подачу тепла, горячей воды и варочного газа населению.

Сегодня все газовые системы области работают в штатном режиме, давление в трубах – около 30 атмосфер, это нормально.

Мы не допустили никаких аварийных или принудительных отключений. Если сегодня где-то и есть какие-то перебои с теплоносителем, то связаны они исключительно с локальными неполадками.

На некоторых объектах задействуются альтернативные источники энергии, увеличен подъем газа из подземных хранилищ, увеличена добыча природного газа газодобывающими предприятиями области.

Приведу пример. Харьковская ТЭЦ-5, одна из крупнейших теплоэлектроцентралей страны, до момента сокращения подачи газа потребляла около 110 тысяч кубометров в час. Сегодня там потребление газа сокращено почти в два раза. Это достигнуто благодаря тому, что работа части оборудования переведена на мазут. В сутки на ТЭЦ заходит около 200 тонн мазута, который поставляет Шебелинка. Это полностью перекрывает дефицит газа. Более того, думаю, если спадут морозы, ТЭЦ-5 будет работать только на газе.

- Неужели газа хватит? Ведь три года назад Россия нас буквально за горло схватила?

- Хватит. Мы ведь эти три года не сидели, сложа руки. Была принята областная программа энергосбережения до 2020 года. Она включает в себя и замену устаревшего оборудования, и перевод отопительных систем на альтернативные виды энергии, даже замена окон на стеклопакеты – это тоже часть нашей программы.

Представьте - за три года мы газифицировали тысячи домов и квартир в городах и селах Харьковщины, а потребление газа при этом наши тепловики (без ТЭЦ!) снижали ежегодно примерно на 10 млн. куб. м. в отопительный период.

Наверное, самый яркий пример – это город Первомайский, где система теплообеспечения, что называется, создана «с нуля». Отказ от теплоносителя, который вырабатывался на местной ТЭЦ, и перевод производства тепла модульными и блочными котельными дает нам экономию газа более 1 млн. кубических метров в месяц! И это при том, что впервые, за много лет, в домах 30-тысячного Первомайского появилась горячая вода!

Точно такая же система практически готова в Лозовском районе – поселок Краснопавловка, и в Купянске – поселке Ковшаровка. Потребление газа в этих населенных пунктах будет уменьшено, вдумайтесь, в шесть раз!

Кроме того, в течение этих трех лет мы активно внедряли системы теплообеспечения, работающие на альтернативных источниках энергии. В Золочевском районе газ успешно заменен на электричество, а в Змиевском районе есть котельные, которые работают… на опилках.

Но работы еще много. У нас по области до сих пор задействовано порядка 900 котлов с коэффициентом полезного действия ниже 50%. А в том же Первомайском котлы дают до 95% кпд.

Знаете, года два назад, на одной из пресс-конференций, отвечая на вопрос журналистов – что заставляет так активно заниматься энергосберегающими технологиями, я сказал: «Президент Российской Федерации Путин». И это действительно так.

- Отразится ли нынешний конфликт на отношениях между Россией и Украиной на региональном уровне?

- Не вижу никакой взаимосвязи. Мы, к примеру, сотрудничали и продолжаем активно сотрудничать в рамках Еврорегиона «Слобожанщина» с Белгородской областью. Пока в Москве ломали копья «Газпром» и «Нефтегаз», в Грайвороне (районный центр Белгородской области, - В.А.) мы работали по туристическому кластеру Еврорегиона. На январь-февраль запланирована такая же работа по авиационному, строительному, фармацевтическому кластеру. Приступаем к созданию межвузовского кластера…

Я уверен, что скоро вся эта шумиха сойдет на нет. Мы договоримся с братской Россией о том, чтобы через нашу территорию шел газ в замерзающую Европу, и нам за это платили адекватную цену, и о том, чтобы Украина покупала у России газ по адекватной цене.

- Остаемся оптимистами?

- Безусловно.

Беседовал В.Алексеев