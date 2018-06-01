Сестри Бондаренко виграли у збірної Ізраїлю (фоторепортаж)
Вирішальним поєдинком стала парна зустріч, в якій харків`янки виявилися сильнішими за ізраїльтянок. Рахунок гри – 6:3, 6:2...
Харківські тенісистки Олена і Катерина Бондаренко удвох обіграли у складі збірної України збірну Ізраїлю із загальним рахунком 3:2.
Це був матч за право виходу в останній раунд боротьби за вихід у вищий дивізіон Кубка Федерації.
|Олена Бондаренко
|Ципора Обзілер
У суботу Олена Бондаренко обіграла Ципі Обзілер, а Катерина програла Шахар Пейр.
|Катерина Бондаренко
|Шахар Пеєр
В неділю сестри помінялися суперницями і знову зіграли з точністю до навпаки: Олена програла, а Катерина виграла.
Вирішальним поєдинком стала парна зустріч, в якій харків`янки виявилися сильнішими за ізраїльтянок. Рахунок гри – 6:3, 6:2.
Україна виграла і у вівторок дізнається свого наступного суперника в Кубку Федерацій.
Фото УНІАН
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