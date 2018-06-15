Хімічний склад після пожежі (фото)

Рятувальниками МНС локалізовано пожежу на хімічному складі у селі Катеринівка в Лозівському районі Харківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, пожежа спалахнула вчора вранці у складському приміщенні ТОВ “Супіна Інтернешнл ЛТД”, на складі хімікатів. Підрозділи МНС на місце виїхали о 10.16.

Склад хімікатів площею 2000 кв. м і висотою 8 м, складається з 5 відсіків, стіни цегляні, перегородки і дах залізобетонні.

У відсіку, де виникла пожежа, зберігалися 15 тонн сипучих фунгіцидів на площі 77 кв. м у полімерних бочках, які звозились для утилізації.

Внаслідок хімічної реакції загорілися дерев’яні піддони та полімерні бочки з хімікатами, утворився шлейф диму розміром 50х2000 м над об’єктом.

Рятувальниками МНС до центрального будинку культури були евакуйовані 200 дітей з місцевої школи і дитячого садка. Через ЗМІ населення було попереджене про надзвичайну подію та отримало відповідні рекомендації.

Постраждалих немає. На місці працює оперативна група Головного облуправління МНС.

Фото УНІАН