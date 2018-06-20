Маркевич: Сампдорія гарна команда…

На передматчевій прес-конференції головний тренер Металіста, зазначив, що йому і команді дуже приємно буде зіграти з італійською «Сампдорією».

Маркевич: Завтра нам належить зіграти з однією з кращих команд Серії А. «Сампдорія» - сильна команда, і в середу ми б хотіли продемонструвати гарний футбол на стадіоні «Luigi Ferraris»

Ми чудово розуміємо, що зараз «Сампдорія» в непоганій формі - це показала остання гра з «Ювентусом». На жаль, ми два місяці не мали серйозної ігрової практики, а останню гру зіграли з «Бенфікою» минулого року. Але ще раз повторюю, постараємося показати хорошу гру.

Запитання: Всі пов`язують «Сампдорію» з Кассано, кого Ви знаєте ще, окрім нього?

Маркевич: У команди всі лінії сильні. Знаю, що декілька футболістів у них зараз травмовані. Є в «Сампдорії» хороші футболісти і окрім Кассано. Беллучі, Станкявічус, Паломбо... Команда хороша!

Запитання: Як Ви оцінюєте фізичний стан «Металіста»?

Маркевич: Фізичний стан покаже завтрашня гра. Подивимося, як команда витримає завтрашній темп. Мене хвилює тільки довга відсутність ігор, адже товариська гра – це одне, а фізичний стан буде видний лише завтра.

Запитання Олександру Рикуну: Ви змогли забити гол «Бенфіці» в останньому матчі групового етапу Кубку УЄФА. Чи є у Вас якісь плани і в завтрашньому матчі прорватися до воріт «Сампдорії» і забити гол?

Рикун: Завтра тренер нам на установці розповість, як краще діяти. Головне - хлопці всі готові, у всіх гарний настрій, і завтра ми сподіваємося показати хороший футбол.

Запитання: Мирон Богданович, чи можете Ви сказати, що гра «Сампдорії» нагадує гру «Металіста»?

Маркевич: Команда з характером і добре контролює м`яч. Її буде важко обіграти. Гра буде завтра непроста і для нас, і для «Сампдорії».

Запитання: На початку сезону був момент, коли Олександр Рикун випав з обойми основного складу. У останньому ж матчі він забив переможний гол у ворота «Бенфіки», а зараз Ви його взяли на прес-конференцію напередодні завтрашнього матчу. Чи означає це, що він повернувся в основний склад і завтра зіграє проти «Сампдорії»?

Маркевич: Подивимося. Зараз Олександр тренується як у свої кращі роки. Подивимося, все може бути.

Запитання: В останніх матчах команда забивала на останніх хвилинах, завтра хід матчу буде таким же? І яким чином вам вдалося за весть груповий етап не пропустити жодного м`яча?

Маркевич: Нам трохи поталанило. Стиль гри у нас різний: на виїзних матчах одна модель, а вдома дещо інша. Так воно й сталося, і я радий, що нам вдавалося забивати м`ячі на останніх хвилинах. А завтра подивимося, що буде.

Запитання: Ви в середу зранку поїдете у лікарню, де лікуються також і українські діти. Це була Ваша ініціатива? Як Ви взагалі ставитеся до таких заходів?

Маркевич: Так, звичайно. Мені буде дуже приємно відвідати дітей, які опинилися у важкій ситуації. Подаруємо їм подарунки. Тим паче, що я впевнений: вони уболівтимуть за нас, а ми - за їхнє одужання.

Після прес-конференції головний тренер і Олександр Рикун приєдналися до команди на полі стадіону і почали традиційне передматчеве відкрите тренування.

Як повідомляє прес-служба «Металіста», без прикростей не обійшлося і в Італії:

«Саме тренування нічим не відрізнялося від сотень попередніх подібних заходів, а її приємним доповненням стала реакція уболівальників, які активно підтримували гравців, скандуючи їхні прізвища. Група підтримки становила біля півсотні фанатів, проте, навіть у такій кількості вони організували відмінну підтримку – акустика на стадіоні дозволяє.

Окремо варто відзначити пригоди журналістів і співробітників прес-служби. Давно не доводилося зустрічатися з такою волаючою неповагою з боку місцевих колег, логістикою по стадіону і іншими дрібними труднощами. Працівники стадіону навідріз відмовлялися допомагати з видачею акредитацій. Крім того, традиційно для Європи на «Луїджі Ферраріс» немає інтернету (попередній казус трапився в Португалії). «Металіст», що вже багатьох років безкорисливо «ділиться інтернетом» зі всіма приїжджими журналістами і гостями міста, як мінімум по цьому параметру випереджає імениті європейські клуби. Втім, головні події всіх нас чекають 18 лютого».

Сайт ФК «Металіст»