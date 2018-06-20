Металіст – фаворит

Заслужена перемога

«Це був важкий, але цікавий поєдинок, - сказав наставник харків`ян, які не пропускають в Кубку УЄФА вже п`ять матчів поспіль. - Нам вдалося забити гол і зберегти свої ворота на замку. Якщо врахувати, що ми два місяці не проводили офіційних матчів, вважатимемо - зіграли нормально. Перемогли заслужено, проте доля дуелі все одно вирішиться в Харкові».

Довелося похвилюватися

На думку Маркевича, його підопічні мало в чому поступалися іменитішому супернику, хоча в окремих епізодах уболівальникам харків`ян довелося трохи похвилюватися. «Перший тайм ми провели цілком упевнено, а в перерві я попросив своїх гравців утримувати гру ближче до середини поля, - розповідає тренер. - Проте в другій половині зустрічі у наш штрафний майданчик стали проникати дуже небезпечні передачі, і тоді дійсно стало позначатися хвилювання».

Усьому свій час

Лише наприкінці поєдинку, бажаючи зберегти мінімальну перевагу в рахунку, «Металіст» зіграв на утримання результату. Проте, у Харкові Маркевич планує діяти, не озираючись на перший матч. «Ми гратимемо у своєму звичному ключі, - обіцяє він. - А далі пройде той, хто виявиться сильнішим. Чи мріємо ми про перемогу в Кубку УЄФА? Всьому свій час. Поки наше головне завдання - виходити на поле і показувати добротний футбол. Грати настільки добре, наскільки ми уміємо».

Ігор Линник