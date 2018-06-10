3:0. Металіст пройшов і Сампдорію (фоторепортаж)

Справдилися побоювання тренера Сампдорії Вальтер Маццарі, який напередодні гри-відповіді з Металістом говорив про небезпеку, яка може чекати його команду у Харкові: «Всі гравці небезпечні, навіть захисники, кожен може віддати гострий пас або завдати завершального удару… Гра у Генуї показала, що Металіст чудовий і в нападі, і в захисті. Враховуючи результат першого матчу, гадаю, що завтрашній матч буде схожий на минулий».

Таким чином, вигравши із загальним рахунком 3:0 Металіст, порушив традицію українських клубів програвати італійським командам.

На думку оглядачів, Металіст став чи не найголовнішою сенсацією цьогорічного розіграшу Кубка УЄФА. Після вдалих матчів 1/16 фіналу з Сампдорією (1:0, 2:0), у яких він не пропустив жодного м`яча, харківський клуб упритул наблизився до рекорду турніру за кількістю «сухих» матчів поспіль за один сезон.

В рамках турніру, Металіст провів уже 8 матчів: 2 в першому раунді; 4 в груповому і 2 в плей-офф. З них в останніх шістьох підопічні Мирона Маркевича не пропускають в свої ворота жодного м`яча.

За всю історію Кубка УЄФА такого ж результату змогли добитися тільки два клуби. Французькі Сент-Етьєнн (у сезоні 1980/81) та Осер (2003/04) не пропускали по 6 матчів поспіль.

Таким чином, якщо 12 березня Металіст не пропустить у першому матчі 1/8 Кубка УЄФА від київського Динамо жодного м`яча, то він стане абсолютним рекордсменом за цим показником.

Успішний виступ українських клубів - Металіста, Шахтаря, Динамо - у Кубку УЄФА 2008/2009 відобразився і на таблиці коефіцієнтів УЄФА. На даний момент Україна посідає в ній 10 місце, що дозволяє виставити на наступний сезон 2 клуби в Лігу чемпіонів (чемпіон потрапляє безпосередньо в груповий раунд) і 3 в Лігу Європи (реформований Кубок УЄФА).

Але від Португалії, що перебуває на 9 місці, Україну відокремлює всього 0.41 бала. Це означає, що вже в наступній стадії Єврокубків ці країни можуть помінятися місцями.

У сезоні 2008/2009 зусиллями українських команд коефіцієнт країни вже становить рекордні 10.625 бала. За цим показником Україна програє тільки Англії і Іспанії, у яких 11.222 і 11.187 відповідно, але і клубів, які ці очки в таблицю заробляють, у них залишилося більше - 5 і 4.

За останні чотири роки це найкращий показник для українських клубів. Останній раз так вдало в Європі вони виступали в сезонах 2004/2005 років. Тоді Україна мала показник 8.100 бала.

Фоторепортаж Андрія КРАВЧЕНКА