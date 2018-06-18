Пояси потрібні всім (фоторепортаж)

Український боксер Сергій ФЕДЧЕНКО виграв бій у аргентинця Дієго ПОНСЕ і вдруге відстояв титул інтерконтинентального чемпіона за версією IBF у суперлегкій вазі (до 63,503 кг).

Бій, що проходив у рамках турніру «Golden Boxing» компанії братів Кличків «K2 East Promotions» 22 квітня у харківському спорткомплексі «Локомотив», завершився нокаутом у сьомому раунді.

Попри заяви і налаштованість Д.ПОНСЕ відібрати у С.ФЕДЧЕНКА пояс, аргентинець із самого початку бою програвав українцю у більшості компонентів. Сергій виглядав швидшим, різкішим, технічнішим, часто проводив комбінації і постійно наступав на суперника. Д.ПОНСЕ іноді проводив подвійні, потрійні удари, пасивніше рухався, більше задкував, в цілому уникаючи загострень, на що звернув увагу після бою Сергій.

«Суперник більше заважав, уникав відкритого бою, і це було певною складністю», - сказав С.ФЕДЧЕНКО на прес-конференції.

У четвертому раунді С.ФЕДЧЕНКУ вдалося провести результативну комбінацію, завдати кілька потужних акцентованих ударів, що майже не призвело до завершення двобою.

Після цього Сергій повністю домінував на рингу, і в сьомому раунді, притиснувши суперника до канатів, наніс кілька влучних комбінованих ударів, які й вирішили долю поєдинку. Д.ПОНСЕ опустився на коліно, і суддя відкрив рахунок. Аргентинець зміг піднятися лише після рахунку «10».

«Сергій показав чудовий бій, гарний бокс. Це великий спортсмен», - сказав на прес-конференції Д.ПОНСЕ і додав, що йому самому перемогти завадила, можливо, фізична втома від перельоту через океан. «Але я не хотів би виправдовуватися. Бій був справжнім і дуже сильним», - зазначив аргентинець.

Виграш дозволить піднятися С.ФЕДЧЕНКУ на кілька сходинок вище у рейтингу і претендувати на участь у боях професійного боксу вищого рівня. «Я мрію про ці бої», - сказав С.ФЕДЧЕНКО.

Тренер С.ФЕДЧЕНКА Віктор ДЕМЧЕНКО високо оцінив бій і зазначив, що Сергій досяг майстерності, коли йому під силу суперники найвищого рівня.

14 квітня на прес-конференції у Харкові, присвяченій турніру, чемпіон світу з боксу у суперважкій категорії за версією WBC Віталій КЛИЧКО заявив, що харківський боксер С.ФЕДЧЕНКО гідний того, щоб стати чемпіоном світу серед професіоналів у своїй категорії. В.КЛИЧКО висловив упевненість, що С.ФЕДЧЕНКО відстоїть свій титул інтерконтинентального чемпіона і вже в цьому році може стати чемпіоном світу серед професіоналів. «Сергій зробить все можливе, щоб стати справжнім чемпіоном світу», - сказав В.КЛИЧКО. На його думку, «це буде вже протягом цього року».

На знімку: бій Сергія Федченка у Харкові 22 квітня проти Дієго Понсе.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА