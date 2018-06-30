І сказав Президент губернаторам…

Про «замах на демократію»…

Президент України Віктор ЮЩЕНКО подякував за активну позицію керівникам областей, місцевим рад, які публічно протистояли «замаху на демократію» з боку БЮТ та Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді з головами обласних, Київської та Севастопольської державних адміністрацій та головою Ради міністрів АРК Крим.

Президент попросив голів обласних державних адміністрацій донести до кожного громадянина правдиву інформацію про те, що планували зробити Партія регіонів та БЮТ.

В.ЮЩЕНКО виклав свою позицію щодо подій останніх декількох тижнів, ще раз висловивши думку, що планувався державний переворот та узурпація влади.

Говорячи про те, що відбувався замах на демократію, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що не хотів би, аби ці слова обростали якимись жартами, безпам’ятством. Він сказав, що необхідно пам’ятати, що все ще може повторитись – і наступ на свободу, демократію, і те, «що здійснювались десятки вояжів для того, щоб була ухвалена малоросійська версія державного перевороту».

За словами глави держави, це все ще раз підтверджує те, «яка гнила українська політика, наскільки слабка патріотична складова тих людей, які представляють самі високі щаблі парламентської, зокрема, влади».

Про необхідність «публічно висловитися»…

Віктор ЮЩЕНКО закликає керівників областей публічно висловити свою думку щодо кадрової політики уряду в регіонах.

Президент підкреслив, що на сьогодні в Україні працює «уряд пустих крісел», водночас є багато вакантних посад голів районних державних адміністрацій.

«Якщо ми маємо уряд пустих крісел, я не хочу, щоб ми мали місцеву владу пустих кабінетів», - наголосив Президент, ще раз підкресливши, що нині, по суті, у кожному четвертому районному центрі відсутній керівник.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що призначати голів РДА можна лише за поданням уряду. Він припустив, що якби на ці посади пропонувались представники БЮТ, то ці вакансії були б заповнені протягом доби.

Разом із тим глава держави виступає проти призначень посадовців на основі їхніх політичних уподобань. «Не треба служак, не треба із районних обласних адміністрацій робити виборчі штаби будь-якої політичної сили», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО попросив керівників областей протягом десяти діб проаналізувати ситуацію в їхніх регіонах і публічно порушити це питання перед урядом.

Про «напрацювання спільного плану»…

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає керівників областей напрацювати спільний план дій до кінця 2009 року, оскільки уряд «пішов у політику».

Президент підкреслив, що необхідно розробити план дій, в якому, серед іншого, передбачити питання повернення боргів з зарплат, припинити тотальне невиконання урядом соціальних програм, а також припинити блокування з боку Кабінету міністрів програм розвитку.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні губернатори та місцева влада в цілому мають стати ключовими фігурами в організації повсякденного життя в країні.

«Ви повинні розуміти, що уряд пішов у політику, а парламент з неї не виходив», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО також наголосив, що сьогодні сподіватись на те, що парламент ухвалить програму розвитку, не можна. «Очікувати від парламенту українського прориву – це порожні слова про правила гри. З такими провідниками, як ці політичні сили, які сьогодні представляють владу в Україні, неможливо в парламенті зробити концентровану, сильну, національну політику», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що відсутність більшості в парламенті свідчить про те, що програму національного розвитку ухвалювати нікому. «Йде щоденна імпровізація. В уряді немає власної економічної програми. Український прорив, я так розумію, вже завершився. Я думаю, що ми станемо свідками другого українського прориву як блокбастер – український прорив-2. Все це суєта, все це несерйозно», - сказав Президент.

Про те, скількох людей ощасливить Ощадбанк…

Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що компенсаційні кошти за вкладами Ощадбанку СРСР цього року зможуть отримати лише 87 тис. осіб з 12,9 мільйонів, які включені до реєстру вкладників.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що на сьогодні держбюджетом для виплати громадянам компенсацій знецінених заощаджень передбачено 250 млн. грн., проте по одній тисячі гривень одержать лише 87 тис. осіб.

Решта коштів передбачена на виплати спадкоємцям вкладників у сумі не більш як 500 грн.

«Оце і вся соціальна політика», - сказав Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, він не розуміє, як решта громадян отримає ці виплати.

«Оце ціна прожектів, які рік тому починалися з того, що за два роки будуть проведені розрахунки із вкладниками Ощадбанку (СРСР) в сумі 127 млрд. грн. Всьо пропало», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, уряд Ю.ТИМОШЕНКО заявив про намір 2008 року повернути громадянам України – вкладникам Ощадбанку СРСР близько 20 млрд. грн. За даними Секретаріату Президента, станом на 19 грудня 2008 року сума, виплачена вкладникам, становила 5,857 млрд. грн. 2008 року в ”Ощадбанк” за компенсацією звернулися 12,523 млн. громадян, а отримали компенсацію в розмірі 1 тис. грн. 6,388 млн. осіб.

22 травня цього року уряд прийняв постанову про виплату в 2009 році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених в Ощадбанк СРСР, на загальну суму 250 млн. грн.

Сьогодні, 10 червня, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що громадяни продовжуватимуть отримувати виплати компенсацій за вкладами Ощадбанку СРСР за відсутності перешкод.

Про роботу над держбюджетом-2010…

Президента України Віктора ЮЩЕНКА турбує відсутність роботи над державним бюджетом на 2010 рік.

«Уряд йде тією дорогою ручного бюджету, ручного перерозподілу, як і у бюджеті 2009 року», - сказав Президент.

Він зауважив, що отримав інформацію про використання коштів Стабілізаційного фонду. За його словами, 80% областей не узгоджували об’єм фінансування, передбаченого в бюджеті на поточний рік.

«Таким чином я маю підстави заявити, що політика розвитку, яка прийнята урядом, не має публічності, не має узгодженості з місцевою владою і в черговий раз є піаром для певних народних депутатів з політичної сили БЮТ. Це трагедія», - сказав Президент, зауваживши, що не можна допускати того, щоб територія розвивалась в залежності від того, скільки депутатів від БЮТ представлено в місцевих радах. Президент підкреслив, що це не є державна політика, і він закликав губернаторів відреагувати на це.

Також В.ЮЩЕНКО вкотре піддав критиці дії уряду з наповнення бюджету поточного року. Він висловив думку, що сьогодні уряд не має реальної оцінки стану фінансів у країні. З цим, за словами В.ЮЩЕНКА, пов’язано і приховування статистики. Президент припускає: якби статистика була позитивною, уряд її оприлюднив би раніше, ніж це встиг би зробити Держкомстат.

Про необхідність обговорити стан медицини та освіти…

Віктор ЮЩЕНКО доручив керівнику свого Секретаріату Президента Вірі УЛЬЯНЧЕНКО організувати нараду з керівниками регіонів, присвячену питанням медицини та освіті.

В.ЮЩЕНКО попросив В.УЛЬЯНЧЕНКО через 30 днів підготувати нараду в одній із областей.

В ході сьогоднішньої наради він багато уваги приділив питанням освіти. Так, серед іншого, глава держави висловив занепокоєння, що учні дев’ятого класу наступного року можуть залишитись без підручників. Також В.ЮЩЕНКО звернув увагу учасників наради на те, що на сьогодні у середніх школах не вистачає вчителів.

Президент доручив керівникам регіонів проаналізувати ситуацію протягом 30 днів і вирішити питання хоча б із забезпеченням шкіл учителями української мови та літератури.

Крім того, В.ЮЩЕНКО дав доручення губернаторам забезпечувати в областях виконання закону про державну мову, а також вільний розвиток мов національних меншин.

Про фінансування спецпрограм…

Віктор ЮЩЕНКО планує доручити Рахунковій палаті проаналізувати стан фінансування урядом соціальних програм.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що на сьогодні в державі прийнято багато соціальних програм, які не виконуються, принаймні в повному обсязі.

З огляду на це, він планує доручити Рахунковій палаті спільно з керівниками областей проаналізувати стан забезпечення фінансування з державного бюджету соціальної політики уряду за 5 місяців поточного року

Про «повну інвентаризацію призначень» начальства в регіонах…

Віктор ЮЩЕНКО звернеться до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з вимогою провести “повну інвентаризацію” призначень регіональних керівників підрозділів центральних органів влади, в тому числі й урядових.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні багато призначень у порушення закону відбувається без погоджень з керівниками областей. Він зауважив, що лише первинна перевірка виявила 17 таких призначень.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що дає 30 днів Генеральній прокуратурі, щоб вона поставила крапку в цьому питанні.

Також Президент поінформував про домовленість з Генеральною прокуратурою щодо кримінального переслідування тих підприємств, які не виплачують заробітну плату.