Етнофестиваль «Печенізьке поле» зібрав близько ста тисяч відвідувачів (фоторепортаж)

VIII етно-творчий фестиваль "Печенізьке поле" відкрився 18 липня на березі Печенізького водосховища на північному сході Харківської області. Восьмий етнофестиваль «Печенізьке поле» зібрав близько ста тисяч відвідувачів. Саме стільки людей, за даними організаторів, відвідали у суботу Печеніги.

Одне з нововведень нинішнього фестивалю - містечко "7 чудес Слобожанщини", де можна скуштувати ягоди і фрукти, сало, мед, рибу, овочі і фіточаї, які представили райони області.

Вперше фестиваль на березі Печенізького водосховища пройшов у 2002 році.

Фото УНІАН