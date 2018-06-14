«Металіст» виграв перший матч Прем’єр-Ліги (фоторепортаж)

Перший матч цього сезону в 1 турі чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-Ліги харківський «Металіст» виграв у Київської «Оболоні».

Перший гол на 41-й хвилині забив Едмар, а закріпив перевагу харків’ян у другому таймі на 73-й хвилині Олійник. У результаті «Металіст» виграв з рахунком 0:2.

Головний тренер «Металіста» Мирон Маркевич грою залишився незадоволеним.

«Важкувато ми грали. Чесно кажучи, я не чекав від «Оболоні» такої гри в першому таймі. Напевно, ми самі в цьому винні. Десь футболісти подумали, що вони до гри вже виграли. Добре, що при середній грі нам удалося виграти», - прокоментував матч Маркевич.

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Фото УНІАН