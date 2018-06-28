Виїзне засідання з питань підготовки України до Євро-2012 (фоторепортаж)

У Харкові 24 липня в рамках засідання відбулася нарада, на якій було розглянуто стан реалізації завдань та заходів Державної цільової програми підготовки й проведення в Україні фіналу Євро-2012.

Очільники Харкова, Києва, Львова і Донецька, які зібрались сьогодні у першій столиці, закликають усіх політиків і громадських діячів – далі цитата – «накласти табу на будь-які невиваженні висловлювання щодо проведення в Україні матчів Євро-2012».

На нараді віце-прем’єр-міністр України Іван Васюник повідомив, що експерти УЕФА 31 липня перевірять стан і реалістичність планів підготовки аеропортів чотирьох українських міст - претендентів на проведення фінальних матчів чемпіонату Євро-2012. За його словами, інспектори Європейського футбольного союзу також оцінять схеми фінансування будівництва та реконструкції аеропортів і професійність команд, що здійснюють керівництво роботами. Після цього українські міста звітуватимуть про готовність готельного господарства – 31 серпня і 30 листопада – про стан стадіонів.

Фото УНІАН