”Металіст” без проблем переміг ”Рієку” (фоторепортаж)

6 серпня під час матчу у відповідь третього відбіркового раунду Ліги Європи ФК ”Металіст” (Харків, Україна) без проблем переміг ФК ”Рієку” (Рієка, Хорватія). Матч відбувся на оновленому стадіоні "Металіст" і закінчився з рахунком 2 : 0 на користь харківчан. Голи забили Папа Гуйе (12-а хв.) і Денис Олейник (60-а).

Фото УНІАН