Ярославський вважає дирекцію Прем’єр-Ліги профнепридатною

Президент групи DCH та Футбольного клубу «Металіст», координатор з підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ скритикував діяльність дирекції Об`єднання професійних футбольних клубів України «Прем`єр-Ліга» і заявив про застосування нею політики подвійних стандартів та неспроможність керувати українською футбольною індустрією.

Свою точку зору на проблеми, що склалися у взаєминах дирекції Прем`єр-Ліги з провідними футбольними клубами країни О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ виклав у зверненні до спортивної громадськості та уболівальників «Металіста».

«Замість того, щоб сприяти популяризації цього прекрасного виду спорту та створювати умови для економічно ефективного функціонування футбольної індустрії, - йдеться у зверненні О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, - дирекція Прем`єр-Ліги зосередилася на задоволенні необґрунтованих амбіцій свого керівництва». Він вважає, що «в результаті систематичного паплюження основоположних принципів спортивної боротьби, ухвалюються відверто заангажовані, несправедливі по відношенню до команд та їхніх уболівальників рішення, послідовно проводиться політика ігнорування базових етичних норм».

В якості прикладу О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ наводить той дискримінаційний, як він вважає, курс, «який дирекція Прем`єр-Ліги послідовно проводить стосовно ФК «Металіст»: «Як відомо, дирекцією Прем`єр-Ліги днями в ультимативному порядку і під приводом, що не витримує жодної критики, був перенесений з 22.08.09 р. на 23.09.09 р. матч ФК «Металіст» (Харків) - ФК «Шахтар» (Донецьк). При цьому ніхто не подумав, скільки харківських уболівальників були позбавлені можливості в переддень Дня міста (або навіть, як ми просили, безпосередньо у День міста) подивитися на яскравий матч двох лідерів українського чемпіонату, і нікого не цікавив ігровий графік нашої команди наприкінці вересня».

«Більше того, - йдеться у зверненні, - коли наступного дня з аналогічною проханням про зміну дати проведення матчу 6-го туру національної першості із запорізьким «Металургом» звернувся вже наш клуб, ми зіткнулися з явним лицемірством. Незважаючи на повну відповідність нашого прохання чинного Регламенту і на те, що 27 серпня «Металіст» грає в Лізі Європи з австрійським «Штурмом», дирекція Прем`єр-Ліги зайняла діаметрально протилежну позицію і відмовилася перенести матч 6-го туру на один (!) день - з 30 серпня на 31 серпня».

Таким чином, констатує О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, «на сьогоднішній день абсолютно очевидно, що дирекція Прем`єр-Ліги продемонструвала свою неспроможність як інтегратора футбольної індустрії».

«І я не бачу можливості для продовження діалогу в умовах постійного застосування політики подвійних стандартів та безперервних спроб вирішувати проблеми інших команд за рахунок ФК «Металіст», - заявив Президент одного з провідних футбольних клубів України.

«Від імені клубу з усією відповідальністю заявляю, - додав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, - що ми категорично не приймаємо підхід, при якому спортивну честь замінюють інтриги та кулуарні розбирання. ФК «Металіст» буде доводити свою правоту не в коридорах і кабінетах, а на ігровому полі».

За його словами, «всі сили команди та тренерського штабу будуть спрямовані на досягнення реальних футбольних результатів, а не на розборки з організацією, сама законність існування і легітимність керівництва якої викликають масу питань у футбольному світі».

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ висловив сподівання, що «вболівальники «Металіста», як і всі харків`яни, підтримають позицію клубу».