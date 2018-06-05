ХАЗ продовжує продавати літаки (фоторепортаж)

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) 15 жовтня передало черговий літак Ан-74ТК-300Д іноземному замовнику.

Генеральний директор ХДАВП Анатолій М’ЯЛИЦА поінформував, що літак експлуатуватиметься в авіазагоні уряду Лаоської Народно-демократичної Республіки.

Для прийому-передачі літака до Харкова прибув Посол ЛНДР в Російській Федерації і Україні Сомфон СІХАЛЕУН та офіційна урядова делегація ЛНДР, які взяли участь в урочистій церемонії на заводі.

Це другий літак сімейства Ан-74, що поставляється до Лаосу. Перший - Ан-74ТК-100 експлуатується в цій країні з квітня 1998 року.

Довідка УНІАН. Легкий регіональний транспортний літак Ан-74ТК-300 створений в 2001 р. АНТК ім. Антонова за участю ЗМКБ «Прогрес», ВАТ «Мотор-Січ» і ХГАПП в результаті глибокої модернізації базової моделі Ан-74 і двигунів Д-36. Завдяки перенесенню двигунів на пілони під крило підвищена аеродинамічна досконалість літака, збільшені крейсерська швидкість і дальність польоту і, таким чином, покращена рентабельність експлуатації.

За рівнем шуму і викидів шкідливих речовин в атмосферу Ан-74ТК-300 повністю відповідає сучасним вимогам ICAO. Літак оснащений вдосконаленим навігаційним комплексом на базі апаратури супутникової навігації вітчизняного виробництва, що робить можливою експлуатацію літака в будь-яких метеоумовах. Закладений у конструкцію літака Ан-74ТК-300 потенціал дозволяє створити велику кількість модифікацій, включаючи різні за місткістю варіанти пасажирського салону, транспортний, санітарний і VIP-варіант.

З початку випуску легких транспортних багатоцільових літаків сімейства Ан-72/74 в 1985 р. і до нинішнього часу ХДАВП виготовило 180 літаків такого сімейства. Ці машини виявили себе надійними і невибагливими в експлуатації, здатними працювати в найважчих природних умовах - від африканських пустель до арктичних льодів. На даний час літаки сімейства Ан-72/74 успішно експлуатуються в багатьох країнах світу.

Фоторепортаж Андрія КРАВЧЕНКА