Україна пролітає над ЧС-2010 в Африці (фоторепортаж)
Донбас-Арена не стала щасливою для збірної України. Замість неї до Південно-Африканської Республіки поїде команда Греції. Наступний чемпіонат світу відбудеться 2014 року в Бразилії…
Збірна України з футболу програла матч плей-офф Чемпіонату світу з футболу 2010 року команді Греції.
Матч, який пройшов у Донецьку на стадіоні «Донбас-Арена», завершився з рахунком 1:0 на користь греків.
Гол на 31 хвилині першого тайму у ворота П’ятова забив Салпінгідіс.
За грою спостерігали, зокрема, Президент України Віктор ЮЩЕНКО, кандидат у Президенти Віктор ЯНУКОВИЧ, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.
Перед початком гри пішов невеликий дощ, який значно посилювався протягом матчу.
50-тисячний стадіон заповнили 30 тисяч уболівальників.
Українські футболісти мали нагоду кілька разів вразити ворота суперника.
Найбільш активними з гравців збірної України на полі були Тимощук, Шевченко, Кобін. Тренер Михайличенко зробив усі три заміни.
Наступний чемпіонат світу відбудеться 2014 року в Бразилії.