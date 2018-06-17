Яценюк закликає обирати між добром і злом (фоторепортаж)

Кандидат у президенти України Арсеній ЯЦЕНЮК в рамках свого передвиборчого туру провів на майдані Свободи у Харкові телеміст з 10 містами Харківської області.

Поспілкуватися з лідером громадської організації «Фронт змін» на центральну площу міста прийшло близько 5 тисяч харків’ян. Вони зустрічали політика прапорами його політичної сили і транспарантами з написами: «Яценюк – сильна держава», «Новий президент – нове життя».

У своєму вступному слові претендент на посаду глави держави виклав своє бачення подальшого розвитку України, назвав, зокрема, головні, з його точки зору, проблеми на цьому шляху та можливі способи їх подолання.

Більшу частину часу, проведеного у прямому ефірі телемосту, А.ЯЦЕНЮК відповідав на запитання учасників акції та мешканців Харківщини.

Зокрема, поставити запитання кандидату у Президенти мали можливість виборці Чугуєва, Люботину, Мерефи, Богодухова, Вовчанська, Нової Водолаги, Валок, Краснограда, Золочева, Дергачів. Вони торкалися економіки, бізнесу, політики, соціальних проблем, оборони, освіти, корупції.

А.ЯЦЕНЮК наголосив на необхідності зміни системи влади в країні, виокремивши в своєму проекті під назвою «Україна» чотири головних напрями. Країні потрібна нова індустріалізація і нова промислова модернізація, промислове і крупнотоварне село, здорова і освічена нація, а також боєздатна і сильна армія, вважає лідер «Фронту змін».

«В країні, де 70% людей живуть на копійки», переконаний А.ЯЦЕНЮК, оздоровчі процеси мають стати незворотними. При цьому він закликав підтримати молодих політиків, які розуміють національну ідею як створення модерної заможної держави, поставленої на службу людям, а не на обслуговування невеликого числа кланів.

«Не можна більше вибирати між меншим і більшим злом. Спробуйте вибрати між добром і злом. Вибір 2010-го року це ваш вибір. Це вибір для ваших дітей і онуків», - сказав на завершення А.ЯЦЕНЮК. Він запевнив громаду, що готовий боротися та очолити новий рух заради оновлення країни, і звернувся з проханням підтримати його в цьому.

«Двері я вам відкрию, а в двері ви увійдете самі», - сказав А.ЯЦЕНЮК, звертаючись до учасників телемосту.

Фоторепортаж Андрія КРАВЧЕНКА