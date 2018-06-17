Зупинка на вимогу (фоторепортаж)

Це вже третя акція протесту працівників Харківського комунального підприємства «Міськелектротранс». Таким чином водії, кондуктори і решта його працівників протестують проти хронічних невиплати зарплат на підприємстві.

Зранку поблизу міської ради зупинилися близько 30 трамваїв – вони розташувалися на двох найбільших прилеглих магістральних лініях – на Московському проспекті та площі Рози Люксембург. Згодом під стінами мерії розпочалася акція з вимогами виплати зарплат.

Учасники мітингу вимагали зміни керівника підприємства «Міськелектротранс» і скандували: «Добкін, виходь!», сподіваючись на те, що мер Харкова Михайло ДОБКІН вийде до них на розмову. З імпровізованої трибуни водії і кондуктори заявили, зокрема, про намір не працювати протягом цього тижня.

У профкомі підприємства підтвердили інформацію про заборгованість і сказали, що страйк носить «стихійний характер».

У вересні, а також у жовтні 2009 року колектив «Міськелектротрансу» вже проводив подібні акції з вимогами виплати заборгованих зарплат. Акція в жовтні була призупинена, зокрема, після часткових виплат, зміни керівника підприємства та обіцянок міської влади вжити заходів для нормалізації становища.

Фото УНІАН та інтернет-порталу «Главное»