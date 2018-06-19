Ярославський переїздить в аеропорт (фото)

Головними пріоритетами в підготовці Харкова до Євро-2012 в 2010 році є завершення реконструкції Харківського міжнародного аеропорту, а також будівництво доріг і готелів.

Про це повідомив генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент групи DCH Олександр Ярославський.

О.Ярославський задоволений результатами підготовки до Євро-2012 в 2009 році, головними з яких він називає завоювання Харковом права проводити фінальні ігри Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році та завершення реконструкції і здачу стадіону «Металіст».

За словами О.Ярославського, на сьогодні за кошти інвестора «Нью Системс АМ» на 100% завершено окремі об’єкти інфраструктури нового пасажирського терміналу, зокрема, повністю споруджено каркас аеровокзалу, а також фасади і покрівлю приміщення. Нині тривають внутрішні роботи в аеровокзалі, і його готовність зараз становить близько 40%.

Роботи тривають по трьох напрямках: будівництво нового пасажирського терміналу, оновлення старого аеровокзалу і реконструкція аеродромного комплексу. Все йде за планом, навіть з деяким випередженням, і ці об`єкти будуть здані вчасно. «Сьогодні всі сили перекинуті в аеропорт, - говорить О.Ярославський. - Незважаючи на кризу, робота не зупиняється, - і новий термінал ми здамо, найімовірніше, в серпні».

На знімках: (вгорі) реконструйований до Євро-2012 стадіон «Металіст»;внизу - тривають роботи з реконструкції Харівського міжнародного аеропорту (осінь 2009 р.).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА