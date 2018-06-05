Наші в столиці (фото)

Харківський міський виборчий штаб, керівником якого є мер Михайло ДОБКІН, щодня направляє до Києва 100 представників Партії регіонів для участі в мітингу біля будинку ЦВК.

Про це поінформувала на прес-конференції заступник голови Харківської міської організації ПР Олена ОЛЕШКО.

За її словами, людей шлють до Києва з метою відстояти перемогу лідера ПР Віктора ЯНУКОВИЧА. Вік тих, хто їде до Києва, становить від 30 до 60 років.

«Вони їдуть туди з бажанням підтримати Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА, з бажанням заявити на весь світ, що ЯНУКОВИЧ переміг безумовно. Це відзначили всі, цього тільки не хоче бачити наш опонент», - сказала Олена ОЛЕШКО.

Харків’яни вливаються у загальну масу мітингувальників, які розпочали свої акції в столиці ще в дні першого туру голосування.

Фото сайтів Главред,УНІАН