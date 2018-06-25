Україна. 2010. Зміна караулу (оновлюється)
Першими кроками новообраного глави держави Віктора Януковича стало підписання указів про кадрові призначення…
Одразу після інавгурації та прийняття присяги народу України новообраний Президент Віктор Янукович зайнявся кадровими питаннями. Зокрема, одним з перших став його указ про утворення Адміністрації Президента України та призначення її главою Сергія Льовочкна.
Янукович назвав голову своєї Адміністрації
Льовочкін Сергій Володимирович – народний депутат України, доктор ек. наук. Народився 17 липня 1972 р. в Києві. Батько Сергія, генерал-полковник Володимир Льовочкін, очолював Держдепартамент з питань виконання покарань. У 2005 р. він помер у віці 58 років. ЗМІ неодноразово писали про те, що Льовочкін-старший був кумом Леоніда Кучми і особистим другом Віктора Януковича. Закінчив Київськийекономічний університет (1989-93), економіст, «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності»; Українська академія зовнішньої торгівлі (1999-2002). З 2002 року – 1-й помічник-керівник групи помічників та радників Президента України Леоніда Кучми.
З часу приходу «помаранчевої влади» – радник голови Верховної ради України В.Литвина. 2006-2007 – керівник апарату прем`єр-міністра В.Януковича, з березня 2007 – секретар Урядового комітету з питань реформ.
З листопада 2007 р. – народний депутат України, фракція Партії регіонів, член Комітету ВРУ з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Заступник голови партії, заступник голови фракції у парламенті, куратор департаменту міжнародного співробітництва. В 2008-09 – Глава національного банку в Опозиційному уряді. Державний службовець 1-го рангу. Виховує трьох дітей.
Янукович знайшов посаду для Герман
Президент України Віктор Янукович призначив Ганну Герман заступником глави Адміністрації Президента.
Герман Ганна – народний депутат України (з 2006 р.), заступник голови фракції ПР. Народилася в Львівській області (батько - робітник, мати - працівник культури). Закінчила фак-т журналістики Львівського держуніверситету (1982 р.). 1981-1984 рр. – працівник миколаївської районній газеті «Ленінська зоря». 1985-1990 рр. – кореспондент львівської газети «Ленінська памолодь».
1991-2002 рр. – коресп. львівської газети «Ратуша». Одночасно - позаштатний співробітник «Радіо Свобода», коресп. «Радіо Вільна Європа - Радіо Свобода» у Варшаві. 2002-2004 рр. - керівник Київського бюро «Радіо Вільна Європа - Радіо Свобода». З травня 2004 - прес-секретар Прем`єр-міністра України В.Януковича, керівник прес-служби Кабінету міністрів. Після «помаранчової» революції радник і прес-секретар В.Януковича як лідера ПР. З квітня 2008 р. - заступником голови ПР В.Януковича. 7-е місце в рейтингу «100 впливових жінок України» журналу «Фокус» в 2006 р., 5-е – в 2009-му. Заміжня (чоловік Сергій Герман - дипломат). Молодший син Г.Герман Роман загинув у автокатастрофі 15 червня 2009 р. У політика залишився старший син Микола.
Першим заступником Льовочкіна Янукович призначив жінку
Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Ірину Акімову першим заступником глави Адміністрації Президента України.