Україна. 2010. Зміна караулу (оновлюється)

Одразу після інавгурації та прийняття присяги народу України новообраний Президент Віктор Янукович зайнявся кадровими питаннями. Зокрема, одним з перших став його указ про утворення Адміністрації Президента України та призначення її главою Сергія Льовочкна.

Янукович назвав голову своєї Адміністрації

Льовочкін Сергій Володимирович – народний депутат України, доктор ек. наук. Народився 17 липня 1972 р. в Києві. Батько Сергія, генерал-полковник Володимир Льовочкін, очолював Держдепартамент з питань виконання покарань. У 2005 р. він помер у віці 58 років. ЗМІ неодноразово писали про те, що Льовочкін-старший був кумом Леоніда Кучми і особистим другом Віктора Януковича. Закінчив Київськийекономічний університет (1989-93), економіст, «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності»; Українська академія зовнішньої торгівлі (1999-2002). З 2002 року – 1-й помічник-керівник групи помічників та радників Президента України Леоніда Кучми.

З часу приходу «помаранчевої влади» – радник голови Верховної ради України В.Литвина. 2006-2007 – керівник апарату прем`єр-міністра В.Януковича, з березня 2007 – секретар Урядового комітету з питань реформ.

З листопада 2007 р. – народний депутат України, фракція Партії регіонів, член Комітету ВРУ з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Заступник голови партії, заступник голови фракції у парламенті, куратор департаменту міжнародного співробітництва. В 2008-09 – Глава національного банку в Опозиційному уряді. Державний службовець 1-го рангу. Виховує трьох дітей.

Янукович знайшов посаду для Герман

Президент України Віктор Янукович призначив Ганну Герман заступником глави Адміністрації Президента.

Герман Ганна – народний депутат України (з 2006 р.), заступник голови фракції ПР. Народилася в Львівській області (батько - робітник, мати - працівник культури). Закінчила фак-т журналістики Львівського держуніверситету (1982 р.). 1981-1984 рр. – працівник миколаївської районній газеті «Ленінська зоря». 1985-1990 рр. – кореспондент львівської газети «Ленінська памолодь».

1991-2002 рр. – коресп. львівської газети «Ратуша». Одночасно - позаштатний співробітник «Радіо Свобода», коресп. «Радіо Вільна Європа - Радіо Свобода» у Варшаві. 2002-2004 рр. - керівник Київського бюро «Радіо Вільна Європа - Радіо Свобода». З травня 2004 - прес-секретар Прем`єр-міністра України В.Януковича, керівник прес-служби Кабінету міністрів. Після «помаранчової» революції радник і прес-секретар В.Януковича як лідера ПР. З квітня 2008 р. - заступником голови ПР В.Януковича. 7-е місце в рейтингу «100 впливових жінок України» журналу «Фокус» в 2006 р., 5-е – в 2009-му. Заміжня (чоловік Сергій Герман - дипломат). Молодший син Г.Герман Роман загинув у автокатастрофі 15 червня 2009 р. У політика залишився старший син Микола.

Першим заступником Льовочкіна Янукович призначив жінку

Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Ірину Акімову першим заступником глави Адміністрації Президента України.