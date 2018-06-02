Харків. 9 травня 2010 (фоторепортаж)

У військовому параді, який пройшов у центрі міста на майдані Свободи взяли участь близько 2 тисяч військовослужбовців.

Організатори стверджують, що святкування Дня Перемоги цього року стало наймасштабнішим за всі роки незалежності України. Спеціально для цього з бюджетів області й міста виділено понад 10,5 млн. грн.

9 травня харків’яни та гості міста побачити стройовий вишкіл працівників та військовослужбовців усіх силових структур та військово-навчальних закладів Слобожанщини – урочистим маршем центральною площею міста пройшли 20 парадних «коробок» по 80 осіб у кожній.

Перед трибуною з ветеранами пройшли 30 зразків сучасної бойової техніки, а також бойових машин часів Другої світової війни ретро-клубу автомобілів «Самоходъ».

Також увазі ветеранів буде представлено 11 копій штандартів і бойових прапорів відповідно до кількості з’єднань, які звільняли Харківщину та область. Це - штандарти Білоруського, 1-го та 2-го Українського фронтів, а також інших, які брали участь у першому параді Перемоги.

Цьогорічна підготовка до параду тривала близько 2 місяців. Було проведено низку спільних репетицій на злітній смузі Харківського авіазаводу.

Цього разу площею міста у парадних одностроях крокували, зокрема, студенти військової кафедри НТУ «Харківський політехнічний інститут», представниці Харківського університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба з числа курсантів та офіцерів-жінок, воїни 92-окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ.

У військовому параді 9 травня у Харкові також взяли участь 80 військовослужбовців Російської Федерації.

Серед інших урочистостей 9 Травня - відкриття в Харківському аеропорту пам’ятника льотчикам, загиблим у роки Великої вітчизняної війни, покладання квітів до Меморіалу Слави в Лісопарку, солдатська каша для ветеранів, святковий концерт на майдані Свободи, святковий фейєрверк.

Фото прес-служби Харківської облдержадміністрації; Андрія КРАВЧЕНКА