Фельдман пересів на «Harley-Davidson» (фото)

Народний депутат України Олександр Фельдман приїхав на першу прес-конференцію в статусі члена парламенської коаліції «Стабільність і реформи» на мотоциклі «Harley-Davidson».

Депутат, одягнений у джинси та футболку, припаркував мотоцикл на узбіччі та в супроводі своїх помічників зайшов до прес-центру Status quo.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи справді він планує пересуватися тепер на мотоциклі, депутат відповів, що не буде остаточно відмовлятися від авто.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня О.Фельдмана було звільнено з посади голови Харківської обласної організації ВО «Батьківщина». Замість нього керівником парторганізації було призначено колишнього губернатора Арсена Авакова. 14 травня народний депутат від БЮТ О.Фельдман увійшов до складу коаліції «Стабільність та реформи», про що на засіданні парламенту повідомив голова Верховної ради України Володимир Литвин.

Фельдман пояснив пресі, що підштовхнуло його до переходу в коаліцію

До переходу в парламентську коаліцію «Стабільність і реформи» депутата-харків’янина від Блоку Юлії Тимошенко підштовхнули засоби масової інформації, заявив О.Фельдман на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів про причини швидкого переходу до табору своїх політичних опонентів.

«Швидше за все я би думав ще до 1 вересня. Я не збирався переходити так швидко. У мане ще залишалися думки, залишалася ще якась тінь недомовленості самого з собою. Але тут почалася така масована атака в ЗМІ, провокаційна атака, що я вирішив, що треба допомогти цим людям і перенаправити їхню енергію на гарну справу», - сказав О.Фельдман.

За його словами, навала ЗМІ із закидами в неефективності та провальній роботі Харківського обласного штабу БЮТ, який він очолював, на виборах президента України стала «останньою краплею». При цьому депутат наголосив на очевидній необ’єктивності та заангажованості деяких ЗМІ.

На думку О.Фельдмана, його відставка була спланована певними «угрупованнями» БЮТ, для яких «бізнес став перш за все, у яких обов’язки перед людьми стали нижче, ніж обов’язки перед бізнесом».

«Я знаю, чиї це ЗМІ, я знаю, яка була зіграна гра. Я думаю, що Тимошенко не знає й 10% того, що відбулося за її спиною. У цій інтризі було задіяне одне з угрупувань нашої партії, всі інші були категорично проти. І не дослухалися до більшості, зробили це на догоду якійсь меншості», - обурився О.Фельдман.

Депутат відмовився називати прізвища людей, які організували його критику в медійному просторі, зазначивши, що для нього «починається нове життя, нова робота» над створенням власного політичного проекту.

О.Фельдман підкреслив, що до осені продовжуватиме у складі коаліції свою законотворчу діяльність у напрямку відстоювання прав національних меншин, прав дітей та соціального захисту населення.

«До 1 вересня не буде ніяких мною зроблених дій, працюємо в тому ж режимі. Що буде у вересні – подивимося на ситуацію, яка буде в Харкові, на ситуацію, яка буде в Києві. Наскільки я буду потрібний цій коаліції, наскільки я буду сам себе там бачити», - наголосив О.Фельдман.

Депутат заперечив свою участь у засіданні обласного комітету БЮТ, оскільки він «не бачить себе в роботі» цієї організації.

Фельдман започатковує власний політичний проект

Колишній радник прем’єр-міністра Ю.Тимошенко повідомив, що планує презентувати нову політичну силу регіонального масштабу, яка у майбутньому, можливо, буде реорганізована у всеукраїнський політичний проект.

«Поки що планується регіонального значення, поки ми не зробимо потужну структуру, яка дійде до кожного села, до кожного міста. Звичайно, основна увага буде приділятися Харкову. Новий політичний проект буде пов’язаний саме з Харківською області, з містом Харків. Це буде проект, який буде зосереджений на принесенні користі для міста й області», - сказав депутат-харків’янин.

О.Фельдман наголосив, що презентація нової громадської організації відбудеться «набагато раніше» 1 вересня. До її складу, зазначив він, увійдуть люди, «які хочуть працювати», та представники старої команди депутата, які разом з ним вийшли з партії.

Фото сайту Мост-Харьков