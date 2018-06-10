4:0, або Дебют Маркевича (фоторепортаж)
Збірна України у першому матчі під керівництвом Мирона Маркевича завдала поразки збірній Литві з рахунком 4:0. Перший міжнародний матч пройшов у Харкові на стадіоні «Металіст», який реконструйовано до Євро-2012…
У першому матчі під керівництвом Мирона Маркевича збірна України виграла у збірної Литви з рахунком 4:0.
Українці, яких активно підтримували трибуни на «Металісті», одразу пішли в наступ, що й принесло успіх. На 11-й хвилині Олександр Алієв зі штрафного відкрив рахунок.
Вже на 17-й хвилині, після філігранного пасу з лівого флангу Андрія Шевченка, Олександр подвоює рахунок.
Після перерви вихованці Маркевича були не менш активними, що також дало свої плоди. Після грубого порушення у штрафній литовців Андрій Шевченко реалізує пенальті (69), а за 10 хвилин капітан українців доводить рахунок до 4:0.
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