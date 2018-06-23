Зустріч у «Великій політиці»

Цієї п`ятниці «Велика політика» на Інтері перетворилася на грандіозний і потворний скандал. Кернес назвав Авакова політичним лузером, а Луценко – організатором «злому» харківської мерії кувалдами, та ще й натякнув, що екс-міністр краще за всіх в студії знається на кокаїні. Луценко перейшов на прізвиська, заявив, що Кернес – шизофренік, обіцяв показати довідку. І детально розказав, які саме частини тіла «кримінальний авторитет Гепа» велів відрізати депутатові від ПР «за неякісний наркотик».

Пристрасті навколо будівництва дороги через харківський парк Горького киплять уже два тижні. Місцева влада вирішила вирубати майже 500 дерев. Місцеві активісти стверджують, що план вирубки значно перевиконали, і звинувачують владу в знищенні парку задля будівництва розважальних центрів і великих магазинів. Розгін протестуючих супроводжувався, у тому числі і спилюванням дерев, на яких сиділи люди, й наочно продемонстрував, що в Україні мирна акція може стати небезпечною для життя і здоров`я громадян...

У будівництві цієї дороги не було жодної необхідності, окрім бізнесової, упевнено заявив колишній харківський губернатор Арсен Аваков. Але окрім нераціональності самої дороги його обурює невиправдана жорстокість влади щодо протестантів й застосування «кримінальної сили за підтримки влади». О 4-й ранку чи то 20, чи то 50 «людей у чорному» ланцюгом пішли на людей абсолютно неатлетичної зовнішності, вигукуючи: «ну що, здаватиметеся, або вбиватимемо», аргументував своє звинувачення Аваков.

В.о. мера Харкова Геннадій Кернес насамперед узявся прояснювати ситуацію: Аваков – просто політичний лузер (Звикайте, це звичайна риторика, - не образився Аваков. У цій студії і не таке буває, - зауважив Кисельов) він не знає міста і не знає, навіщо потрібна «пробивка» для дороги. Кернесу от-от стукне 51, а Аваков – молодший, тому не знає, як будувався Харків, не вивчав його історію, не бачив генплану. Натомість Кернес послідовно отримував дозволи на будівництво шляху ще коли Аваков був губернатором, а Луценко (тоді голова МВС) за допомогою СБУ організовував силові захоплення мерії Харкова, тоді ще кувалдами ламали двері, нагадав в.о. мера. І сьогодні тільки харків`яни знають, яка масштабна підготовка до Євро-2012 йде в місті, адже з бюджетом запізнилися на 4 місяці, а наздоганяти треба.

Аваков заявив, що готовий погодитися і з тим, що він не подобається Кернесу, і з тим, що Харкова не знає, якщо Кернес перестане розповідати про терни на своєму політичному шляху, час вже поговорити про парк.

У вас – творча ейфорія, відбрив Кернес. Ну де це бачено, щоб голова держадміністрації майже п`ять років вів свою власну програму в ефірі обласного державного телебачення, і отримував за це одну гривню, як зарплату ведучого? (А де це бачено, щоб «виконуючий мера» мав довідку про шизофренію? – вліз присутній в студії екс-голова МВС Юрій Луценко. Аудиторія зустріла цю заяву бурхливими аплодисментами. От воно як! – захопився Кисельов). Моє завдання сьогодні – не звертати уваги на політичних лузерів, гордо відповів Кернес, і взявся наводити приклад спеціально для непрофесійного колишнього міністра. Мовляв, коли шукали кошти для міського бюджету, оголосили конкурс на земельні ділянки. І відповідно до законодавства повернули в комунальну власність ділянку 2,8 гектара, який був «в оренді у цього мого опонента», - Кернес тицьнув пальцем убік Авакова. Повернули і продали за 28 мільйонів гривень. А Аваков, коли був губернатором, придбав у власність для своєї фірми ділянку на 18 гектар за мільйон 774 тисячі, - Кернес потрусив угодою. І запропонував математичними діями переконатися, що «пан Аваков купив свою землю по 9,8 гривень за гектар», і зрубав 4 тисячі 391 дерево. Тепер колишній губернатор потрапив у журнал «Фокус» зі статком понад 300 мільйонів доларів... (Потік свідомості, - хихикнув Аваков) А на території парку Горького за мера Добкина і депутата Кернеса відновили колонаду, парадний вхід і фонтан, до речі, не зрубали жодного дерева, зробили освітлення і «відремонтували асфальтові покриття», - гнув своє Кернес - і купили поливалку. Щоб вона поливала, - незрозуміло навіщо уточнив в.о. мера під сміх в залі.

Щось у Добкина нудне обличчя, - знову втрутився Луценко (губернатор харківської області незадовго до цього з`явився на моніторі).

Пан Луценко, я думаю, що ваш професійний ідіотизм далеко відомий за межами нашої країни, - миттєво відреагував Кернес. А на дорогу в парку є всі дозволи...

Це – брехня! – вигукнув Ігор Россоха, один з активістів руху «Зелений фронт», - немає дозволів! І, поки не перебили, почав зачитувати: «Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища у Харківський області доручено відкликати висновок від 26.02.2008-го про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 10 га для будівництва та подальшої експлуатації готельного комплексу та апартаментів, та для облаштування автодороги... Держуправлінням не проводилася державна екологічна експертиза проекту будівництва зазначеного об’єкту».

Кернес, користуючись нагодою, пообіцяв, що дорогу таки побудують, і навіть дату вказав – до 23 серпня.

Ви засекретили план міста з дорогою, що будується, - продовжував звинувачувати Россоха.

Які можуть бути аргументи для людей, які не хочуть слухати тих, хто узяв на себе відповідальність? – образився Кернес. От він – узяв, а Россоха – не бере.

Документи – це добре, - по-батьківськи посміхнувся Аваков, але його персонально не влаштовує ані ціна, ані методи, якими будується шлях. І нагадав, що Янукович велів врегулювати цей конфлікт «цивілізованими нормами», а не пускати о 4-й ранку «бандитів під наглядом міліції». (Кисельова зацікавили люди з бейджиками «муніципальна охорона», які розігнали пікетників за допомогою бензопил і екскаваторів). Це з охоронної фірми, яка належить Геннадієві Адольфовичу, - охоче роз`яснив Аваков.

Органи місцевого самоврядування працюють відповідно до чинного законодавства, - відвів підозри Кернес. Узгодження тривали і в 2008-му, і в 2009-му, і в 2010 році, але його опоненти не хотіли зупиняти цей процес, хоча й могли. А «люди в чорному» - представники комунального підприємства «Муніципальна охорона», яка охороняє об`єкт будівництва. От якби під час розгону акції будь-хто, не дай Боже, загинув, у них, зрозуміло, вистачило б сміливості відповісти за це. Кожен має відповідати за свої вчинки, - уточнив Кернес: і Арсен Борисович, і Геннадій Адольфович, і Юрій Віталієвич Луценко теж відповідатиме... А якщо студія хоче пізнати істину, от прямо зараз і пізнає: 14 травня 2010 року харківський госпсуд вирішив стягнути із структури Арсена Борисовича Авакова ТЕЦ-3 11 мільйонів 382 тисячі за несплату за землю. (Я готовий до будь-яких ваших переслідувань – відрапортував Аваков).

Дорога місту потрібна, а Арсен Борисович лукавить, кажучи, що вона не вирішить транспортних проблем, - пішов розставляти крапки над різними буквами Михайло Добкін. Він сам ще за часів мерства неодноразово говорив про неї з Аваковим, а той, коли був губернатором, сприяв отриманню документів на скандальне будівництво. І нема чого тут в студії зрілому чоловікові мило посміхатися: він спочатку виставляє студентів, як живий щит, а потім кидає їх в судах. А пан Россоха був і залишається залежним від Авакова «в матеріальному плані». (Нічого подібного! – звився Россоха). Дорогу буде побудовано, і нема про що сперечатися. Бо ту частину парку, в якій ведеться будівництво, харків`яни не відвідують, в нічний час вона «навіть небезпечна для життя і здоров`я». А ті, хто сьогодні голосніше за всіх кричить, що дорога не потрібна, спокійно дочекалися, поки техніка прибрала половину дерев, і лише коли повернути було вже неможливо, - вивели людей. Та ще і «імітували» масові протести харків`ян. Пан Аваков – нетиповий харків`янин, а сам Добкін вже поспілкувався з типовими – в тому самому парку говорив з двома велосипедистами, і з`ясував, що їх ввели в оману такі пани, як екс-губернатор. (Ви – боягуз, пан Добкін! – знову вибухнув Россоха, - ви навіть не дійшли до нашого табору!) Окрім будівництва дороги не планують нічого, у тому числі і «собачих будок, які полюбляють будувати деякі присутні у вашій студії», - Добкін підкреслив, що це – офіційна заява. Протестуючих розігнали щоб уникнути травм, бо там працювала важка техніка, а вони кидалися на будівельників, як дикі племена на перших європейців. І дії міліції були «абсолютно адекватні діям людей, які намагалися порушувати громадський порядок».

Україна – не Росія, люди мають право занести заявку про проведення акції в мерію, хоч за 10 хвилин до початку, і пікетувати, скільки хочуть, - узявся пояснювати екс-міністр МВС Юрій Луценко. Міліція зобов`язана це право забезпечити. А харківська мало що людей затримує, та ще й пояснює в телекамери, що у них – несанкціонований мітинг. На фотографіях, які можна знайти в Інтернеті, є кров! – підняв палець Луценко, але міліція чомусь кримінальних справ не порушує. І все це тому, що Харковом управляє раніше судимий, з довідкою про шизофренію «пан Гепа», який контролює всіх силовиків і незаконні структури на додачу. А ще за замовленням кримінального авторитету Гепи інший кримінальний авторитет Джонсон відрізав депутатові від Партії регіонів Медведєву носа, вухо і сідницю за постачання неякісного кокаїну. І проблема в тому, що сьогодні ріжуть ліс, а завтра різатимуть харків`ян.

От яскравий приклад людини, яка знає, що таке кокаїн, - відреагував Кернес.

Якщо треба пред`явити вашу довідку про шизофренію, я її пред`явлю, - не залишився у боргу Луценко. А до купи - ще й довідку про судимість Кернеса на території РФ обіцяв прикласти. (Ох і цікаві сувеніри виносять наші відставні держчиновники з роботи. Чи то ці пізнавальні документи потрапили до Луценка іншим шляхом?).

Справедливості заради Кисельов попросив Луценка прокоментувати ситуацію 2008- го з розгонами пікету проти забудови Жовтневої лікарні в Києві (коли Луценко був головою МВС): кілька людей заарештували, немолодий професор отримав струс мозку, а забудовник, з яким боролися люди, - компанія «Житлобуд» належала бютівцу Івану Куровському.

Луценко визнав, то ця ситуація нагадує харківську, але в Києві люди перекрили центральну трасу, та й міліцію покарали: зняли погони з «конкретних виконавців». Це ж - «300-тисячний колектив, у якому іноді неправильно діють», але щойно Москаль доповів, Луценко одразу ж врегулював ситуацію. Аж до звільнень. І потім, за Луценка міліція ніколи не розганяла і не зносила наметові містечка. Навіть те, що було на Хрещатику в травні 2005-го року. Екс-міністр переконаний: воно просто «зустрілося» з іншими наметовим містечком, люди встигли побитися і розбігтися лише за 3 хвилини – до приїзду міліції. А сьогодні силовики почали «бикувати»...

На тому й розійшлися.

Олена ПЕРЕГУДА