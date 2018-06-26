Євро-2012 без авіації – не Євро… (фото)

Харківський аерофорум слід розглядати як важливий етап підготовки України до Євро-2012.

Про це сказав директор Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян Лубківський на урочистому відкритті Міжнародного аерофоруму Routes CIS в Міжнародному аеропорту «Харків».

За його словами, «унікальністю майбутньої першості є те, що це буде турнір, найбільш віддалений на схід за всю історію змагань, починаючи з 1960 року». Країни-господарі Євро-2012 віддалені в середньому на 1500 км від центру Європейського фан-ринку УЄФА, «що робить авіацію фактично головним видом транспорту, за допомогою якого учасники та гості зможуть дістатись до приймаючих міст», - сказав М.Лубківський. Тому, наголосив він, «аеропорти та авіаційні перевезення - це фундамент УЄФА Євро-2012 в Україні, і без належної підготовки цих сфер проведення Турніру складно уявити».

При цьому М.ЛУБКІВСЬКИЙ подякував президенту групи DCH, генеральному інвестору і координатору підготовки Харкова до Євро-2012 Олександру Ярославському за внесок у підготовку України до європейського Чемпіонату.

«Я хотів би висловити подяку генеральному інвестору, пану Олександру Ярославському та його команді, які доклали і продовжують докладати титанічних зусиль для перетворення Харкова на крупний авіа-центр України. Переконаний, що завдяки його ентузіазму та консолідації зусиль усіх учасників процесу підготовки до Євро-2012 вже скоро буде побудовано та введено в експлуатацію нову злітно-посадкову смугу», - сказав М.Лубківський. Все це, зазначив він, «було б неможливим без належного рівня підтримки як з боку центральної, так і місцевої влади. В багатьох аспектах досвід роботи харківської команди є зразком і таким, який необхідно впровадити в усіх містах та регіонах, які готуються до Євро».

Говорячи про проблеми, він підкреслив, що величезну кількість питань ще потрібно вирішити. І на першому місці тут стоїть планування та організація операційної діяльності. Це є передумова належного проведення Чемпіонату, забезпечення безпеки людей та пунктуальності польотів». За словами М.Лубківського, «УЄФА неодноразово порушувала це питання», і воно постійно обговорюється. «На жаль, - сказав він, - в інших містах ми не маємо такої ситуації, як у Харкові, де інфраструктура готова завчасно, та ще залишається час для операційного планування. В тих містах ми повинні процес оперативного планування проводити паралельно із процесом будівництва інфраструктури.

Гострим питання, на яке нашу увагу було неодноразово звернено керівниками УЄФА, є належний рівень регулярного авіасполучення приймаючих міст України, особливо з країнами Центральної та Західної Європи, звідки очікується найбільший потік як родини УЄФА, так і вболівальників і гостей Турніру. Наявність розвинутої географії та достатньої частоти регулярного сполучення є одним з ключових складових мобільності турніру в місті.

Практика попередніх континентальних першостей з футболу демонструє, що більшість членів родин УЄФА, її співробітників та корпоративних партнерів подорожують до приймаючих міст саме регулярними рейсами, бронювання яких є можливим через глобальні системи бронювання квитків. Тому питання слабкого розвитку такого сполучення у приймаючих містах України (за виключенням, можливо, Києва) викликає серйозне занепокоєння в УЄФА та потребує серйозного підходу до його вирішення.

А, враховуючи, що вирішення питання регулярного сполучення є нагальним не тільки для УЄФА в світлі проведення турніру, але, в першу чергу для наших людей для надання їм можливостей повноцінно користуватися послугами авіаційного транспорту, хотів би звернутися до керівників уряду, Міністерства транспорту та зв’язку України, Державної авіаційної адміністрації, розробити та впровадити комплекс заходів, спрямованих на вирішення цієї проблеми. В першу чергу, це приєднання України до міжнародно-правових угод, що зробить нашу країну повноцінним учасником європейського та світового авіаційного ринків.

Звертаючись до учасників і гостей Форуму, М.Лубківський побажав, щоб «цей форум став потужним поштовхом на шляху розвитку всіх сфер української авіаційної галузі: аеропортів, перевізників, авіаційної промисловості та всіх тих, хто щоденною працею забезпечує її належне функціонування».

Як повідомляв УНІАН, 7 червня в Міжнародному аеропорту «Харків» розпочав роботу Міжнародний аерофорум аеропортів і авіаперевізників Routes CIS. Форум, ініціатором та організатором якого виступає група DCH О.Ярославського, проходить (7-9 червня) на базі спорудженого до Євро-2012 нового пасажирського терміналу аеропорту «Харків». У форумі беруть учать понад 600 учасників з 35 країн світу, представлені понад 50 компаній.

Довідка УНІАН. Група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар – О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ. DCH реалізує комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012. Програма включає реконструкцію низки об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема, стадіону «Металіст») і міжнародного аеропорту «Харків». На сьогодні DCH інвестувала в реалізацію проектів Євро-2012 близько 1 млрд. грн.

На знімках: (угорі) Маркіян Лубківський на Аерофорумі в Харкові; продукція харківських та інших українських авіавиробників, представлена на Аерофорумі; (внизу) Олександр Ярославський з нового аеровокзалу спостерігає за ходом реконструкції аеродрому. Харків, 7-9 червня 2010 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА