Чому нас має навчити Африка?

Резонно, что южноафриканский опыт оказался как нельзя кстати для организаторов чемпионата Европы. Так, под эгидой УЕФА на протяжении большей части турнира в ЮАР работала совместная делегация украинских и польских ведущих специалистов, отвечающих за различные направления подготовки к ЧЕ.

Одним из тех, кто перенимал лучшее и учился на ошибках южноафриканских коллег, был директор Местного организационного комитета Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, который по возвращении на родину ответил на вопросы «КОМАНДЫ».

— Маркиян Романович, до Южной Африки путь неблизкий, и, наверное, не так много наших соотечественников поехало на этот чемпионат мира. Сколько человек составляла делегация от Евро-2012? Может быть, встречали на мундиале других украинцев?

—Это была поездка, организованная УЕФА. Она планировалась и готовилась почти год. В состав делегации входили представители местных организационных комитетов (МОК) в Украине, Польше, а также центрального офиса УЕФА в Ньоне. Украинский и польский МОК делегировали специалистов в сфере управления стадионами, организации мероприятий турнира, безопасности и правопорядка. А со швейцарской стороны было четыре ключевых представителя УЕФА, которые отвечают за операционную составляющую Евро-2012 во главе с Мартином Калленом, операционным директором УЕФА.

Вообще же, украинцев в Южной Африке действительно немного, поэтому встретиться удалось лишь с работниками украинского посольства, которые очень нам помогли во время пребывания в ЮАР, за что им особая благодарность.

—Были ли вовлечены наши представители непосредственно в работу местных служб? На каком уровне было это сотрудничество? Возникали ли нестандартные ситуации на практике во время чемпионата?

—Мы имели статус наблюдателей и непосредственного участия в операционной работе не принимали. Но мы предметно и, считаю, очень плодотворно, пообщались с коллегами из ФИФА и южноафриканского МОК, которые любезно делились с нами наработанным опытом, в частности и информацией о форс-мажорных случаях. К таким следует отнести, например, неожиданное расторжение за несколько часов до начала матчей соглашений с несколькими компаниями, которые обеспечивали услуги стюардов на стадионах. В результате к организации безопасности на стадионах в качестве стюардов были привлечены местные полицейские, которые не имели надлежащего представления о своих функциях, а также были слабо знакомы с планировкой арен.

Мы ознакомились с работой всех стадионных служб, деятельностью центров аккредитации, зон для сотрудников СМИ, зон гостеприимства, волонтерских центров, а также с функционированием тренировочных баз, гостиниц для команд и фан-зон. Главное, что все это прошли ногами и увидели собственными глазами: от раздевалки футболистов — до огромного международного телетрансляционного центра в Йоханнесбурге.

—Исходя из ваших впечатлений, в чем главная схожесть и в чем главные различия между Украиной и ЮАР?

— Мы очень разные. Однако главное сходство, очевидно, состоит в том, что и ЮАР и Украина впервые проводят турнир такого масштаба. Общей является огромная ответственность стран, принимающих форум. А разнятся — климатические условия и географическое расположение, что, очевидно, будет иметь влияние на количество зарубежных болельщиков — убежден, у нас их будет больше.

— Как сработали местные органы власти в ЮАР? Какой опыт можно извлечь для успешной организации европейского первенства в Украине?

— По нашим оценкам, все принимающие города ЮАР очень серьезно отнеслись к подготовке чемпионата. Чрезвычайно высокой была мотивация и самоотдача всех участников процесса подготовки на местах. Люди ощущали свою причастность к этому событию. Было видно, что ими движет высокое чувство ответственности. Даже если не все удавалось, очевидным было стремление показать себя с самой лучшей стороны.

Поэтому нам, украинцам, не стоит недооценивать все риски, связанные с планированием, строительством и организационной работой. Когда наши местные руководители говорят, что они, мол, уже выполнили свое домашнее задание, что у них все в порядке, это свидетельствует о том, что они просто не осознают масштабов и сложности этого домашнего задания, рискуя с ним не справиться.

Если кому-то кажется, что два года, оставшиеся до турнира, — большой срок, то этот кто-то глубоко ошибается. Удивляют и те, кто повествуют о своих успехах в будущем времени или, как некоторые, неадекватно реагируют на замечания и рекомендации УЕФА.

— Есть ли существенные различия в требованиях ФИФА и УЕФА для стран-хозяек соответственно чемпионатов мира и Европы?

— Если говорить о стандартах качества, то они одинаково очень высоки. Вопрос заключается лишь в способности страны-хозяйки их обеспечить. С другой стороны, для проведения чемпионата мира необходимы стадионы значительно большей вместимости, чем для европейского первенства. То же касается площадей и функциональных зон вокруг стадионов.

—Можно ли сравнить путь ЮАР и путь Украины к проведению этих турниров? Южная Африка, как известно, очень долго запрягала, и стадионы, например, достраивались буквально в последние месяцы перед чемпионатом. Удалось ли организаторам ЧМ-2010 убрать все шероховатости?

—Опыт Южной Африки для нас очень ценен — как положительный, так и отрицательный. После того как прозвучит финальный свисток, который определит чемпиона мира 2010 года, внимание всей футбольной общественности переключится на Украину и Польшу. Давление на наши страны усилится именно из-за того, что будут вспоминать все недостатки африканского мундиаля. Учитывая темпы строительства, которые есть сегодня в Польше, а также курс на Евро новой правительственной команды в Украине, мы в состоянии сдать все объекты вовремя. Однако очень важно не только завершить строительство, но и заблаговременно начать эксплуатацию всех новых арен, аэропортов, гостиниц, тренировочных центров, организовать работу общественного транспорта.

—Доводилось слышать, что города в ЮАР не похожи один на другой. Мол, эта страна имеет несколько лиц, и ее можно узнать как с хорошей, так и с не совсем привлекательной стороны...

—Согласен, что все принимающие южноафриканские города различны. Но мы не почувствовали какого-то разительного отличия с точки зрения уровня организации турнира. В этом и проявилось мастерство организаторов. На общем фоне отличался, возможно, только Йоханнесбург, поскольку матчи здесь проходили на двух стадионах, и основная нагрузка пришлась на «Соккер Сити». Поэтому и уровень организации здесь был несколько выше. Вообще любая страна имеет свои привлекательные и не очень стороны. Меня, например, приятно поразили южноафриканские аэропорты, которые стали настоящей визитной карточкой страны, если хотите. Очень важно, что завершающееся мировое первенство прошло без эксцессов. А мелких проблем достаточно везде.

— Преступность в ЮАР — притча во языцех. Надеюсь, вам не пришлось столкнуться с этим. Как решают эту проблему местные власти?

— К счастью, обошлось без форс-мажора. Случались только незначительные правонарушения, и мы провели тщательный анализ как их происхождения, так и действий правоохранительных органов.

— Как было с транспортом, ведь расстояния между городами довольно приличные. Насколько знаю, в ЮАР гости отдавали преимущество авиасообщению, нежели железнодорожному транспорту. Можем ли мы спроецировать этот опыт на Украину?

— Южная Африка нас приятно удивила большим количеством высококачественных дорог. Все трассы межгородского сообщения имеют многорядное движение. По информации представителей МОК, на протяжении последних двух лет было выполнено большое количество работ по реконструкции существующих и по строительству новых дорог. Туристы, путешествующие автотранспортом, могли использовать как платный хайвей, так и дороги общего пользования. Ориентироваться им помогало большое количество знаков дорожного движения, а также система GPS.

Наша делегация проживала в Йоханнесбурге. В Рустенбург и Преторию мы добирались микроавтобусом. Конечно, для перемещения на более длинные расстояния рациональнее использовать авиатранспорт, учитывая то, что в принимающих городах работают реконструированные аэропорты, а местные компании предлагают удобное сообщение между ними. Например, от Йоханнесбурга до Кейптауна расстояние около 1000 км. Потому удобнее использовать самолет. А вообще-то у меня сложилось впечатление, что национальным видом транспорта является автомобильный. Кстати, в каждом принимающем городе существует большое количество подземных и наземных паркингов.

Если говорить о передвижениях болельщиков на Евро-2012, то надо помнить, что фанаты приезжают прежде всего поддержать свою команду и хорошо провести время, поэтому они заинтересованы как можно больше побыть в конкретном городе, а не в транспорте. В связи с этим, считаю, следует обратить внимание на развитие авиационного сообщения, как между городами Украины, так и с городами Польши.

— Как обеспечивалась безопасность непосредственно на стадионах во время матчей? Не бросалось ли в глаза обилие полицейских? Случались ли инциденты между болельщиками?

— Начну с последнего — атмосфера на форуме на самом деле праздничная, и поведение болельщиков вполне дружеское. Мы посмотрели вживую пять матчей, и за это время не стали свидетелями каких-либо инцидентов. Главную роль в обеспечении безопасности во время проведения матчей принадлежит стюардам. Присутствие и снаряжение полиции было вполне адекватным и не вызывало агрессии болельщиков.

— Как относились местные жители к зарубежным гостям? Чувствовали вы сами доброжелательность с их стороны или, может, наоборот?

—Наш личный опыт в данном аспекте положителен. Южноафриканцы — искренний и дружелюбный народ. Мы благодарны за теплый прием, оказанный нашей делегации.

— Как было организовано свободное время? Что удалось посмотреть? Чем организаторы занимали болельщиков в свободные от матчей дни?

—Времени на досуг просто не оставалось — программа была очень насыщенной. Несколько свободных часов появилось только в день вылета. Мы воспользовались этой возможностью, чтобы пройтись центральными улицами Йоханнесбурга и приобрести немного сувениров для друзей. Так что вувузелы уже в Украине и возвещают о том, что Африка передала эстафету Украине и Польше!