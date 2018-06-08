Добкин о 100 днях работы, пропастях, кресле мэра и «негодяях»

100 дней – красивая цифра, но дайте нам 365... Все гении – в ПР, и кресло мэра мы никогда не отдадим... Дорога через парк Горького будет… Негодяи сядут…

Председатель Харьковской областной государственной администрации ответил на наши вопросы.

ДАЙТЕ НАМ 365 ДНЕЙ

Господин Добкин, как вы оцениваете первые 100 дней своей работы?

Я не сторонник оценивать работу по итогам первых 100 дней. Почему 100 дней, а не 110 или не 97? Кроме того что 100 дней – это красивая цифра, за ними больше ничего не стоит. За 3 месяца невозможно добиться серьезных результатов, о которых стоило бы говорить. По большому счету, ни у кого из высоких госуправленцев нет возможности за такой короткий срок показать то, что было бы интересно обществу. Думаю, должен пройти минимум год, чтобы получить какие-то результаты. Поэтому я предложил своим сотрудникам не зацикливаться на первых 100 днях – то есть не делать из них пиар-шоу. Давайте подождем хотя бы год.

Какая ситуация в области в целом?

Сложная. Люди живут плохо, и это главный показатель. Зарплаты не хватает для нормальной жизни. Пенсия не обеспечивает достойную старость. Медицинское обслуживание не удовлетворяет потребности общества. Социальная политика в государстве оставляет желать лучшего. Я могу перечислить все отрасли нашей жизни, и в каждой из них необходимо добиваться серьезных изменений. Поэтому я и не считаю, что имею право говорить о каких-то ощутимых результатах первых 100 дней своей работы. Главный критерий – реальные показатели. Посмотрим, что будет с экономикой, насколько увеличится ее потенциал и вся мощь региона, насколько больше люди будут зарабатывать, какими станут пенсии. Вот когда все это изменится к лучшему, тогда и можно будет говорить о результатах. А пока, повторяю, ситуация остается очень сложной. Предыдущая власть оставила нам, по большому счету, руины. Давайте сравним, что в свое время оставили предшественники тем, кого сменили мы. Экономика была на подъеме, оставалось подхватить набранный темп и двигаться дальше. А получилось наоборот – нам досталось все на спаде.

Видите ли вы те направления, за какие хотели бы взяться и что-то исправить?

Я обязан заниматься всеми направлениями.

Базовые, определяющие?..

Базовые – это экономика. Она имеет определенную конъюнктуру. В свое время металлургия позволяла Украине серьезно наращивать свою экономическую мощь. Потом мировая конъюнктура поменялась, и металлургия перестала быть локомотивом, способным тащить всю украинскую экономику. Поэтому развивать один какой-то сегмент экономики было бы неправильно. Нужно понимать, что новейшее требование современного мира – быть готовым к любым вызовам.

Украина должна быть готова к любому развитию событий. Необходимо своевременно ориентироваться и эффективно использовать тот сегмент своего рынка, который будет максимально востребован. Я считаю, что наша перспектива – это инновационные проекты. У нас для этого есть все, а самое главное – квалифицированные кадры, способные их осуществлять.

Не надо забывать и о прекрасных природных условиях для ведения сельского хозяйства. Есть также мощный энергетический комплекс. Возьмем «Турбоатом», «Электротяжмаш», ТЭЦ-5 – одну из лучших станций на территории Украины и СНГ. Можем говорить и об атомных станциях. Украина всегда занимала серьезное место по экспорту электрической энергии. Остается научиться все это правильно использовать. Добавим еще машиностроение, самолетостроение, ВПК…

Как вы оцениваете инвестиционный климат на Харьковщине?

В отдельно взятой области не может быть явно отличный от всей Украины инвестиционный климат. Даже рейтинги, которые международные агентства дают городам или регионам, не могут быть выше, чем общий рейтинг страны. Таковы правила. Харьковская область на общем фоне выглядит неплохо. Fitch – одно из ведущих мировых рейтинговых агентств – повысило Харькову его кредитные рейтинги. В то время как некоторые города – даже столичный Киев, не смогли улучшить краткосрочный рейтинг, а долгосрочный даже ухудшили. При равных условиях мы сумели сделать так, что в Харьковскую область рекомендовано идти с инвестициями. Конечно, мы сейчас не имеет того рейтинга, который у нас был до экономического кризиса. Но в целом ситуация говорит о том, что мы движемся вперед. Также Харьков назвали лучшим для проживания городом в Украине. Мы имеем звенья одной цепи, все идет в общую копилку. Это потом даст хороший результат.

Сформирована ли команда в Харьковской области?

Да, естественно. Но это не значит, что она уже приобрела окончательный вид. От профессиональных качеств того или иного чиновника иногда зависит развитие целого направления. Хочу отметить, что у нас нет необходимости приглашать специалистов из других регионов. Всегда на месте можно найти достаточное количество людей, которые способны будут по своим профессиональным качествам и интеллектуальному потенциалу делать нужную работу. В этом нам повезло. Но если говорить о высоко и классно подготовленных руководителях, то их нигде и никогда не бывает много. Такие люди без работы не сидят, и на рынке труда их не найти. Хочу подчеркнуть, что если в моем поле зрения появится человек, способный сделать больше и лучше других, он станет новым членом нашей команды.

Многое ли зависит от губернатора? У вас хватает полномочий радикально влиять на ту или иную ситуацию?

И да, и нет. В чем-то хотелось бы иметь их больше, в чем-то вполне хватает. Сегодня главное для меня – возможность иметь полную информацию о действительном положении дел. И я не тот человек, который замкнулся в своем губернаторском кабинете и живет в каком-то параллельном мире. Поэтому у меня достаточно возможностей, чтобы, по крайней мере, не допустить коллапс и в целом контролировать ситуацию.

То есть вы имеете 100-процентную информацию о том, что происходит в области?

Скажу так. Я хотел бы иметь стопроцентную, но имею достаточную, чтобы реально оценивать положение дел.

Имеется ли у вас возможность в случае необходимости срочно связаться с министром, позвонить премьер-министру – поднять трубку и поговорить?

Да. И важно, что на другом конце провода снимают трубку. Потому что такие же телефоны стояли у меня и в мэрии, но тогда я не мог дозвониться до министра, не говоря уже о вице-премьерах, премьерах. Сегодня президент Украины выстраивает вертикаль власти таким образом, что у нас нет удельных князьков. Любой министр, вице-премьер обязательно перезвонит мне сам, если я ему не смог дозвонится в течение одной-трех минут. Вакуума нет. Исчезла пропасть между регионами и центральными органами власти.

Другое дело, что не всегда удается решить необходимый вопрос. Но, по крайней мере, тебя выслушают, и если даже откажут, то по понятной причине. Президент уделил очень много внимания тому, чтобы кадровая политика в регионах не формировалась без учета мнения региональной власти. Ведь у нас 38 территориальных управлений, в которых идут назначения по линии министерств, ведомств, комитетов. Сегодня без мнения руководства области никто не имеет права назначать того или иного чиновника. Это очень хорошо, потому что я помню, как были бессильны мои предшественники, когда они узнавали из СМИ о назначении, например, директора завода. Поэтому и была возможной ситуация смены за полгода 6 руководителей кадастра и 6 руководителей земельного управления.

В области большие долги по зарплате, завод им. Шевченко заявляет о намерениях опять бастовать…

Давайте не путать заявления некоторых депутатов с позицией коллектива завода им. Шевченко. У нас есть ряд деятелей, которые пытаются зарабатывать авторитет исключительно на горе людей. Там ситуация не простая, но поправимая. Мы работаем над этим.

Какая сумма долгов по зарплате в Харьковской области?

Сумма колеблется от 130 до 150 миллионов гривен.

А какая тенденция?

Некоторые руководители предприятий взялись за ум и начали сокращать долги по зарплате. Ряду предприятий активно помогает Кабмин, пытаясь найти заказы, проплачивая наперед деньги по дополнительным заказам, часть средств от которых идет на погашение долгов по зарплате. А есть предприятия, которые не имеют заказов, не ведут хозяйственной деятельности и на которых вообще нельзя разместить заказ. Долги являются следствием того, что зарплата людям начисляется формально. Вот в таких ситуациях руководству нужно предъявлять серьезные претензии.

На заводе им. Шевченко заказ разместить можно. При всем его бедственном положении, под гарантии губернатора, первых лиц областного руководства, туда можно привезти директоров других заводов и попросить: не покупайте в другой компании, дайте заказ сюда. И ситуация меняется. Но у нас есть и такие заводы, где подобная политика не проходит – оборудование разворовано, технологии утеряны, техдокументация исчезла. Это очень серьезно. Иногда утраченная информация имеет гриф «секретно» – и еще предстоит разбираться, куда все это делось. Лучшие специалисты ушли, а те, кто остался, не способны на существующей базе произвести пользующуюся спросом продукцию. Непонятно, зачем люди ходят на работу. Руководителям вот таких государственных предприятий нужно просто голову отрывать.

ВСЕ ГЕНИИ – В НАШЕЙ КОМАНДЕ, И КРЕСЛО МЭРА МЫ НИКОГДА НЕ ОТДАДИМ

Вы четыре года были мэром Харькова. Помогает ли этот опыт в работе губернатора?

Конечно. Я хочу вам сказать, что четыре года в кресле городского головы – это самые лучшие жизненные университеты. Этому никто не научит, и приобретенный опыт бесценен. Вообще местное самоуправление – очень хорошая школа для каждого, кто работает в системе государственной власти.

Скоро местные выборы. Вы говорили, что хотели б видеть на должности мэра Харькова представителя Партии регионов. Обсуждается ли этот вопрос сейчас?

А как вы думаете, можно ли от меня услышать, что я захочу видеть в кресле Харьковского городского головы представителя другой политической силы?

Может, есть местные гении?

Все местные гении у нас. В отношении кандидатуры на должность мэра даже нет другого варианта. Объясню почему. Харьковская область – это стратегический форпост Партии регионов, ее базовая область. У нас традиционно на выборах ПР имеет очень серьезную поддержку. Если посмотреть на соседей, то наряду с Донецком и Луганском, которые имеют также высокие показатели в поддержке ПР, есть еще Сумская и Полтавская области, где ПР набирает в разы меньше. Поэтому мы находимся как бы на границе электоральных предпочтений, и для нас борьба за голоса в пользу ПР никогда не бывает простой. Имея явную поддержку, мы берем на себя всю ответственность за решение задач, которые перед нами ставит президент и наши избиратели. Мы просто обязаны иметь все механизмы их реализации. Во всей системе государственной власти одним из ключевых является пост руководителя городом Харьковом. Поэтому мы будем бороться за кресло мэра очень ответственно и никому его не отдадим.

Как вы оцениваете политическую обстановку в области перед выборами?

Абсолютно нормальная обстановка. После ухода Александра Фельдмана из руководства БЮТ (а это был главный наш соперник на Харьковщине) эта политическая сила под руководством нового вождя все больше скатывается в сторону маргиналов. Из нее уходят яркие личности. И я вижу, что сегодня, по большому счету, Партия регионов за голоса избирателей в Харьковской области будет бороться в гордом одиночестве. Я не имею в виду, что мы наберем 100% и что у нас нет конкурентов. Мы очень ответственно подходим к выборам, у нас нет шапкозакидательского настроения, мы четко оцениваем всех своих соперников, но расстояние между нами и теми, кто за нами, – пропасть. В этом смысле мы будем бороться в гордом одиночестве.

То есть вы не видите политической оппозиции на Харьковщине?

А у нас ее и в стране нет. Те, кто сегодня не у власти, это не оппозиционеры, хотя они себя так называют. Тимошенко объявила себя королевой оппозиции. Ну, объявила – так объявила. Оппозиция – это, в определенном смысле, тоже часть власти. Силы, не получившие портфелей в исполнительской власти. Но они остались в парламенте, в местных советах, в органах местного самоуправления. Оппозиция должна нести такую же ответственность за все происходящее, как и власть.

Считаю, что не дело оппозиция блокировать, ломать, крушить, пикетировать. Акции протеста не должны подменять конструктив. Вот пришли бы и положили на стол новый налоговый кодекс. С учетом той критики, которая звучала. Предложите свой продукт. А вдруг действующая власть его возьмет и скажет: да, вы знаете, у вас лучше получилось. Будем ваш рассматривать. Так не предлагают же. Аналогичная ситуация и с законом о выборах. Принесите и покажите лучший проект. Потому что общество не хочет оставаться со старым законом. Принесите новый. Не болтайте языком. Не кричите, что все ужасно, все нужно менять. Предложите свой.

А если нечего предложить, значит, в стране нет оппозиции. Но я уверен, что она появится вместе с повышением политической культуры в обществе. Настанет время, когда не выиграть выборы не будет равно бегству из страны, поражению, горю какому-то. Ну, не выиграли сейчас, выиграем в следующий раз. Когда будет понятно, что ничего на самом деле страшного не происходит, если ты оказался не у власти, а в оппозиции. Ты точно так же можешь влиять на происходящие в стране процессы. Ты знаешь, что за тобой законодательно закреплен ряд комитетов в Верховной Раде. И это позволяет тебе иметь рычаги влияния на власть и контролировать ее. Пока наше общество, по-моему, еще не готово к такому повороту. Но рано или поздно он произойдет.

А как вы оцениваете действия оппозиция в связи с вырубкой деревьев в парке Горького?

Почему Вы считаете, что это действия оппозиции? Какие там фигуры? Ну, давайте уберем в сторону Авакова (бывшего губернатора Арсена Авакова. – Авт.). Кто там еще сегодня находится? Активно работает некий господин Рассоха. Имеет ли он право на такую позицию? Имеет. Может ли он быть не согласен с действиями власти? Конечно, может, как любой другой человек. Но он протестует не против действий власти, а против определенных персон во власти. Он в оппозиции не к действиям, а к персонам. Потому что Рассоха длительное время носил в кармане удостоверение советника бывшего губернатора. По сути, этот человек нанят на работу, за которую ему как раньше, так и теперь платят деньги. Поэтому какая там оппозиция. Это недоразумение, а не оппозиция.

Но события в парке Горького имели резонанс, дошло и до УЕФА. Так будет ли дорога? И утихнут ли страсти?

Дорога будет. Если бы были причины, по которым там ее прокладывать нельзя, ее бы там не было никогда. Вы говорите – всколыхнуло УЕФА. Не согласен. Я считаю, что если бы не 31 октября (день выборов в местные советы. – Авт.), это бы не всколыхнуло и УЕФА. Вы видите сильное колыхание во взаимоотношениях с УЕФА? Я не вижу. Мы выполняем свою работу, и я думаю, что когда приедут специалисты из УЕФА, они будут оценивать конечный результат сделанного.

Что же касается резонанса, то тут больше колыхнулись СМИ. Вот один серьезный Интернет-ресурс всколыхнуло настолько, что событие, происходившее в 2 часа ночи в воскресенье, он сразу же отражал на своем сайте. Вы же понимаете, насколько сложно организовать такой оперативный процесс даже мощным центральным СМИ… И цель ясна. Поэтому я не думаю, что общественность действительно сильно всколыхнули события с вырубкой деревьев. Социсследования показывают, что этой проблемой озабочены не более 5% харьковчан. Для власти это важный фактор.

Добавлю, что подобные местечковые, никому не интересные события неоднократно раздувались до планетарных масштабов. О них говорили и члены Верховной Рады, и известнейшие политики, но эффекта никакого не было. Нередко политические оппоненты пытались привязать какой-то компромат ко мне, к членам моей команды. Кстати, говорили и о том, что мы снижаем рейтинг Партии регионов. Но приходило время голосовать, и мы от выборов к выборам набирали все больше и больше сторонников.

Таким образом, 23 августа (день Харькова. – Авт.) дорога в парке Горького будет сдана. А 31 октября в этом деле будет поставлена жирная точка. Как только «финишная ленточка», к которой нужно прибежать первыми и снести ее грудью, то есть получить заветные мандаты в областном и городском советах, будет сорвана, защитников леса резко поубавится. Город как вынужденно сносил зеленые насаждения, так и будет их сносить. Но только без резонанса. Никто не станет кидаться под колеса строительной техники, приковывать себя к стволам, жить на деревьях и гордиться всем этим, как подвигом Юрия Гагарина.

Как вы оцениваете ход подготовки к Евро-2010? Осенью к нам снова приедут эксперты УЕФА.

Эксперты от нас никогда не уезжали. Они постоянно мониторят Харьков, как и все другие города. Всегда имеют полную информацию о подготовке к Евро-2012, знают о положение дел не со слов губернатора или мэра, а видят ситуацию глазами своих специалистов. Поэтому для нас их визит не более чем рабочий момент. Мы уверены, что результат будет позитивный. Мы сделаем все, чтобы не разочаровать наших партнеров по УЕФА. В наших интересах хорошо подготовиться к важному европейскому форуму.

Известно, что Харькову делали замечания по поводу дорог и гостиниц…

Если вы бываете в других городах, то, согласитесь, что дороги в Харькове не худшие. Я не думаю, что по объему работ и финансированию, по капиталовложениям в строительство дорог, скажем, Киев сегодня превосходит нас. Наши асфальтовые заводы, дорожная техника вполне могут быть предметом гордости для любого города. У нас с дорогами будет все нормально.

Замечания же, которые на самом деле высказывались не представителями УЕФА, а киевскими чиновниками, были справедливыми. Конечно, приятно, когда тебя хвалят, а не критикуют. Но я понимаю уровень ответственности каждого, в том числе и Маркияна Лубкивского, за готовность Украины принимать Евро-2012. И если он будет всегда говорить, что дела идут хорошо, мы можем расслабиться и чего-то не успеть. Поэтому, считаю, что немножко подзадоривать нужно всех.

В целом же мы справляемся с поставленной задачей. Другое дело, как процесс подготовки интерпретируют СМИ. Харьков имеет наивысшую популярность среди других принимающих украинских городов. О нас пишут в Интернете и в газетах, нас показывают на телевидении. Так получилось, что моя фамилия у многих на языке. И как следствие – замечания всем четырем городам иногда кажутся адресованными только Харькову. Я уже на такие вещи не обращаю внимания. Дело в том, что Лубкивский, в чем я абсолютно уверен, говорил исключительно о рабочих моментах. А вот как их преподнесли СМИ – это уже другой вопрос.

А БЫЛ ЛИ ТРАФИК…

Новой власти вменяют в вину то, что силовые структуры втянуты в политику. В Харькове сменены руководители СБУ, милиции, прокуратуры. Это ваши рекомендации?

Нет, я не могу рекомендовать. Я могу выступить с резким несогласием, и если к этому прислушаются, то вряд ли назначат человека, который будет находиться в жесткой конфронтации с губернатором. Но я не влияю на силовиков – невозможно по закону, да и мне это не нужно.

Как вы относитесь к заявлениям экс-министра внутренних дел Луценко о существовании в Харькове наркотрафика и причастности к этому руководителей горсовета и силовых структур?

Луценко не профессиональный милиционер. Он был очень обижен на милицию. Говорил, что его там били, выбрасывали вместе с палаткой с Майдана, когда он сидел в лагере «Украина – без Кучмы». И вот эта эпатажная личность, такой себе балагур, весельчак, любитель крепких напитков и острой шутки, а также сала и вышиванок, становится руководителем милиции. Я думаю, что первое время он не мог поверить своему счастью. А потом вообще не мог понять, куда попал. Милиция – это очень сложная структура, фактически хорошо вооруженная армия людей, которые по одному приказу министра могут идти в любом направлении. А дисциплина там такая, что иногда они даже не способны обсуждать заведомо неправильный приказ.

Так вот он своим пьянством, поведением, не достойным министра внутренних дел, коррупцией – при Луценко должности продавались, как пирожки в магазине, – разложил всю милицию. При нем такое понятие, как честь мундира, полностью ушло из жизни. А в Харьковской области, которая традиционно является кузницей милицейских кадров, давшей многих министров внутренних дел, появился такой персонаж, как Развадовский (Виктор Развадовский – бывший начальник ГУ МВСУ в Харьковской области. – Авт.).

Можно ли представить, что сегодня, при Могилеве, в какой-то области может быть назначен начальником милиции человек типа Развадовского – прирожденного афериста, настолько успешно торговавшего должностями, что в течение двух месяцев одно и то же лицо за определенную плату могло побывать на трех постах.

Сегодня суждения Луценко в отношении милиции для меня неинтересны и смешны. И я не считаю, что он может адекватно и объективно оценивать действия нынешней милиции. Ее нужно восстанавливать. С одной стороны, необходимо бить по рукам тех, кто пытается зарабатывать на коррупции, а с другой – вернуть милиции авторитет и уважение.

Чем все-таки закончилась история с наркотрафиком, ведь были аресты?

Давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Был Развадовский, который с маниакальным упорством фабриковал и собирал материалы для создания уголовного дела по поводу организации наркотрафика первыми лицами города. Потом зазвучала тема употребления наркотиков. Самое интересное, что Развадовский действовал не в одиночку, а с рядом милиционеров, которые по должности обязаны были бы бороться с позорными и жуткими явлениями, которое, к сожалению, есть в нашем обществе. Как и в любом другом. Когда сотрудники СБУ арестовали в Харькове целую сеть наркоторговцев, среди них оказались и люди в погонах. Треть из них – милиционеры, которые вместе с Развадовским делали запросы, подписывали и передавали в суды материалы. Видите, что на самом деле оказалось. Их задерживали с мешками трамадола, с героином, кокаином, с этой маковой или как она там называется соломкой. Это они организовывали сеть сбыта, которую определенно можно назвать словом «наркотрафик».

Пройдет немного времени, и станут известны фамилии людей, заказывавших компрометирующую информацию, которая использовалась членами комитета Верховной Рады, Интернет-ресурсами, телевидением. Я думаю, что находящиеся под следствием личности расскажут, кто им давал команды и кто их крышевал. Будут выявлены, задержаны, и, я уверен, арестованы негодяи, которые вместо того чтобы беречь наших детей и все наше общество от этой заразы, распространяют ее.

Только, знаете, чего, думаю, не произойдет? Ни один из телеканалов, участвовавших в создании мифа о наркотрафике, не извинтится, не даст опровержения, не признает ложность использованной информации. Черный пиар – неотъемлемая часть жизни любого публичного человека. Тот, кто идет в политику, должен понимать, что против него могут быть использованы грязные технологии, вплоть до обвинений в педофилии, гомосексуализме, употреблении наркотиков. Потому что некоторые деятели, и их, к сожалению, немало, идут к своим «вершинам» именно таким путем.

Жизнь – борьба…

Ну, будем и мы бороться. Но другими методами.

Вы уходите в отпуск. Где собираетесь отдыхать?

Поеду в Россию. На Волгу. Очень люблю рыбалку.

Владимир Кравченко