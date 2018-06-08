Металіст вдома програє Динамо (фоторепортаж)

З рахунком 1:2 завершився матч 3-го туру Чемпіонату України з футболу між харківським Металістом і київським Динамо.

Харків’яни першими відкрили рахунок – на 45-й хвилині відзначився Фініньо.

У другому таймі, який проходив досить жорстко, кияни відповіли двома м’ячами (Шевченко 55 пен., Гармаш 65).

Під час гри зазнав серйозної травми воротар Металіста Олександр Горяїнов. Не виключено, що йому знадобиться операція на нозі. Фахівці прогнозують, що капітан команди вибуде зі змагань місяців на три.

Це була 23-тя перемога Динамо над Металістом у чемпіонатах України. Загалом клуби провели 29 ігор: 3 перемоги у Металіста, 3 гри закінчилися внічию, 23 виграші у Динамо. М`ячі 64:18 на користь киян.

Після трьох турів нинішньої першості у Динамо 7 очок, Металіста - 4.

Тур продовжиться 24 і 25 липня. Буде зіграно ще 6 матчів.

Фоторепортаж Андрія КРАВЧЕНКА