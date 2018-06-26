Вибори в Харкові: питання життя і смерті для Регіонів

Після того як «згорілий» комп`ютер «полагодили», міліція виставила навколо членів міськвиборчкому Харкова озброєних міліціонерів – «уточнювали» дані...

Про те, що кандидат у мери Харкова від БЮТ Арсен Аваков переміг на виборах мера Харкова суперника від регіонів Геннадія Кернеса, заявили організатори двох екзит-полів (дивіться, і посилання 1, 2 і 3) і сам Арсен Аваков, який проводив паралельний підрахунок голосів.

Губернатор області Михайло Добкін поспішив звинуватити соціологічну компанію Gfk, яка показала перемогу Авакова, в неправдивих даних, і ті сьогодні подали на нього до суду.

Паралельний підрахунок голосів – дія, яка за точністю і юридичною вагою співпадає з підрахунком голосів у виборчкомах. Паралельний підрахунок служить перевіркою правильності підрахунку голосів уповноваженими органами і ведеться на підставі копій протоколів, які за своєю юридичною силою рівні тим протоколам, які складаються для тервиборчкомів. (У випадку Харкова – міськвиборчкому). Це аудит чесності ТВК. У вправних юридичних руках паралельний підрахунок голосів, за наявності копій протоколів всіх виборчкомів, може стати найпотужнішим юридичним інструментом.

Результати паралельного підрахунку можуть стати підставою для рішення Верховного Суду і ЦВК щодо перерахунку голосів в окрузі. (Такий випадок був у виборчій практиці). На думку експертів, паралельний підрахунок – найсильніший аргумент для кандидата, який не вірить у результати офіційного підрахунку. І він у пана Авакова є. Чи зміг він ним скористатися і чи можна ним скористатися за нинішньої судової системи, це інше питання.

Але цікаво, що, за оприлюдненими до виборів результатами соцопитування, дві третини харків`ян не вірили в те, що вибори будуть чесними. Такого рівня недовіри не дало більше жодне місто. Тільки Харків.

Вибори і психіатрична лікарня

Ми писали про зловживання влади напередодні виборів. У Харкові, як і скрізь, опозиція виявила тираж «пробних бюлетенів», але не знайшла жодного документа про те, коли і скільки бюлетенів надруковано, куди вони були відвантажені і де знищені. Порушувати кримінальну справу прокуратура Харкова не стала. Не побачила підстав. Про це написав в своєму блозі сам Аваков.

Цікаво, що вже в день голосування в одній з психіатричних лікарень Харкова різко збільшилася кількість пацієнтів, які, на думку одного з лікарів, були абсолютно здорові. Думаю, це далеко не єдина лікарня, де знайшли свій притулок фальшовані бюлетені для фальшованих хворих.

– Б`ють наших активістів, нападають на наші агітаційні намети, люди в масках закидали камінням агітавтобус нашого кандидата в одному з районів Харкова. Місто наповнене чорним піаром. Щоденний бюджет антиреклами, спрямованої проти мене особисто і кандидатів від «Батьківщини», фахівці оцінюють в 50-100 тисяч доларів. Такі гроші щодоби викидаються на виробництво роликів, поліграфію, банери, – писав у своєму онлайн-щоденнику кандидат від опозиції.

Цікаво, що з екранів телебачення щодня нав`язувалася думка, що за рейтингами Кернес перемагає Авакова. Харків`янам постійно повторювали, що населення апатичне, на вибори не піде, на протести теж.

До цих виборів Харків підійшов не тільки з рекордним рівнем недовіри до влади. А й з унікально високим відсотком тих, хто не визначився. Третина харків`ян в опитуваннях незалежних компаній заявляла, що не знає, за кого з кандидатів в мери проголосує. До 2004 року такий відсоток тих, хто не визначився, пояснювали тим, що люди бояться зізнаватися, за кого проголосують.

Добкін уподібнився Путіну?

Адмінресурс адмінресурсом, ми не можемо заглянути ні в душу кожному нібито хворому, ні в його медичну картку. Проголосували, як проголосували. У Харкові виявилося чимало здорових людей, які за миску юшки не підуть в психіатричну лікарню ставити галочку одіозному кандидатові. Загальновідомо, що день підрахунку голосів і перенесення даних протоколів у загальний протокол міськвиборчкомів – найвідповідальніший момент.

Підрахунок голосів відкриває найширші можливості для викривлення волі виборця. Для кандидатів, зацікавлених у правильному результаті, - головне прослідкувати, щоб правильно були зафіксовані цифри. Ці цифри в руках володарів адмінресурсу мають властивість змінюватися в бік збільшення для провладного кандидата. Як зазначалося вище, допомогти кандидатові від опозиції тут можуть власні протоколи – копії тих, що відправляються до міськвиборчкому. І мішок з бюлетенями – на крайній випадок для перерахунку. Як проводився підрахунок і перенесення голосів у Харкові, - це вже окрема драма і окрема історія.

Сьогодні 3 листопада. Три доби міськвиборчком рахує голоси Авакова і Кернеса. Проте 2 листопада Михайло Добкін, губернатор Харківщини, оголосив, що, за результатами 42% оброблених протоколів лідирує в.о. мера Геннадій Кернес. Добкін привітав Кернеса з тією ж поквапливістю, як Путін поспішав привітати Януковича з перемогою на виборах в 2004 році.

Адже буквально за пару годин після оголошення переможця з`явилася інформація, що комп`ютер міськвиборчкому, на якому зводили дані протоколів, згорів, і дані там не оновлювалися з другої години дня.

Щоправда, ще за якийсь час Кернес повідомив, що комп`ютер полагодили і інцидент «не вплине на результати виборів».

Після того як горілий комп`ютер «полагодили», приблизно о 18.00 голова міської виборчої комісії Олександр Дмитренко підізвав до себе підполковника міського управління МВС Михайла Катану і дав йому розпорядження виставити міліційні пости, закривши доступ кандидатів у депутати, представників партій, народних депутатів України, офіційних спостерігачів і представників ЗМІ до сцени, на якій сидить міська комісія.

За такою щільною загорожею легко не тільки втратити 435 голосів, які допомогли Авакову, а й знайти ще дві тисячі, які допоможуть Кернесу.

(Те, що на сцену, де комісія рахувала голоси, нікого не пускали, нам підтвердив координатор громадянської мережі «Опора» Вікторія Шевчук).

Після того як міліція почала виконувати незаконне, на думку народних депутатів і спостерігачів, розпорядження Дмитренка, перешкодити їм спробувала група спостерігачів від «Зеленої планети». Правозахисник Євген Соловйов спробував пояснити представникам міліції, чому вимоги голови міськвиборчкому є протизаконними. Проте він був збитий з ніг особисто підполковником міліції.

Як рахували бюлетені

Під час підрахунку голосів представник Авакова Ігор Піддубний заявив, що в Харківській міській виборчій комісії почався процес «уточнення» даних протоколів з деяких виборчих дільниць.

Представники опозиції були переконані, що відбувається підробка протоколів голосування з окремих дільниць. Піддубний проілюстрував, як саме проходить саме «уточнення» конкретним прикладом.

– На сцену в Палаці спорту, де засідає ТВК, за стіл був запрошений представник дільниці 30302. Він дістав якісь папери і почав на них ставити печатку. Коли ми спробували втрутитися і з`ясувати, що він «штампує», цей товариш кинувся бігти», – розповів Піддубний.

Утікач був спійманий і, за словами Піддубного, при ньому був виявлений протокол голосування за кандидатів у мери Харкова.

«За цим протоколом Аваков буквально на лічені голоси випереджає Кернеса. Насправді, на цій дільниці перевага Авакова була повною», - зазначив Піддубний.

Представники Авакова повідомили, що серед документів, які подаються до Харківської міської виборчої комісії від виборчкомів, відсутні протоколи про вибори Харківського міського голови. Зокрема, так сталося з документами дільниці №30574, де впевнену перемогу отримав Арсен Аваков. Аваківці сказали, що міськвиборчком прийняв документи без протоколу про вибори мера, і припустили, що потім протокол знайдеться, але вже з «правильними» даними. Опозиція говорить, що така сама ситуація була з іншими документами на дільницях, де виграв Аваков.

Про те, що в Харківському міськвиборчкомі з бюлетенями поводяться не дуже охайно, говорить не тільки «Батьківщина». Вночі після таємничої чи то поламки, чи то пожежі представники партії «Зелена планета» виявили в паперовому мішку розірвані упаковки з-під бюлетенів на одній з ділянок, повідомляє Медіапорт.

Голова ТВК Олександр Дмитренко сказав, що це сміття – такого багато і під столами у членів виборчкому. І попросив чергового правоохоронця відвести пильного «зеленофронтівця». Інакше, пообіцяв він, викличе наряд міліції.

Представники кандидата на посаду мера Харкова Арсена Авакова подали заяву до міської виборчої комісії з проханням перерахувати голоси на 56 виборчих дільницях. Мотивували тим, що під час транспортування бюлетенів і передачі їх від дільничних виборчих комісій до ТВК були зафіксовані грубі порушення виборчого законодавства, які мали системний характер. Центральний штаб «Батьківщини» просив захистити перемогу Арсена Авакова.

Коли ми готували публікацію, в Харкові в прямому ефірі «регіонали» перераховували голоси «переможного» Кернеса. Трансляція велася з Харківського університету радіоелектроніки. Процес «підрахунку» проходив під контролем першого заступника мера Олександра Кривцова і особистого охоронця Кернеса.

Пару хвилин тому з`явився матеріал, що Геннадій Кернес таки переміг на виборах міського голови.

Цікаво, чи любитиме городян мер, який знає, що це місто вибрало мером зовсім не його?

Олена Мігачова