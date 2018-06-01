Новий рік – він скрізь Новий рік (фоторепортаж)

31 грудня в Качанівській виправній колонії – робочий день, але святкова атмосфера відчувалася із самого ранку. Жінки готували смачні страви, пекли хліб, «артисти» проводили репетиції.

У концерті, що був повністю підготовлений силами жіночого колективу колонії, пролунали пісні, гуморески, дружні шаржі, пародії.

Професійні виступи співачок змінювалися запальними танцювальними номерами. Переможці конкурсів прямо на сцені отримували призи.

Не обійшлося без сюрпризів. В образі Снігуроньки виступила найвища жінка України Любов Шило. Вона має зріст 2 метри 13 сантиметрів, і, напевне, цього дня не було у світі вищої напарниці Діда Мороза. В його ролі виступила засуджена Тетяна Якименко. Зріст Діда Мороза - 1 метр 51 сантиметр, то ж мало хто міг стримати усмішку, милуючись казковою «парочкою».

Дует виступав з гумором і фантазією, чим добре повеселив вщент наповнений зал, у якому в передноворічний вечір розмістилося близько 900 жінок, що перебувають у Качанівській колонії.

Засуджені, і в першу чергу особи, які не мають на свободі рідних і близьких, отримали від керівництва колонії новорічні подарунки.

Фоторепортаж Андрія КРАВЧЕНКА