Танк «Оплот» повезли в Абу-Дабі (фоторепортаж)

Україна вперше представить на міжнародну військову виставку новітній вітчизняний танк «Оплот».

Машина створена Харківським конструкторським бюро ім. Морозова. Її перший зразок покажуть на 10-й ювілейній Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати). Виставка проходитиме з 20 по 24 лютого 2011 року.

Танк «Оплот», а також новий колісний бронетранспортер БТР-4, створений харківським військовими конструкторами, 4 січня вийшли з виробничого цеху КБ ім. Морозова і транспортуються для участі у виставці IDEX-2011.

Коментуючи подію, генеральний конструктор зі створення бронетехніки та артилерійських систем, генерал-лейтенант Михайло Борисюк сказав в інтерв’ю УНІАН, що танк «Оплот» і БТР-4 «це сучасні машини, які є конкурентоздатними на світовому ринку і користуються попитом у іноземних замовників».

За його словами, танк «Оплот», зокрема, є принципово новою машиною, яка створена на рівні сучасних світових аналогів. «За основними характеристиками – бойовою міццю, мобільністю та захистом – танк «Оплот» перебуває на рівні кращих світових зразків», - сказав М.Борисюк.

Він зазначив, що ця бойова машина у 2009 році прийнята на озброєння української армії. Техніка замовлена Міністерством оборони України, і «серійне виробництво танка «Оплот», – повідомив генеральний конструктор, – розпочате на заводі ім. Малишева у Харкові».

Характеризуючи бронетранспортер, М.Борисюк відмітив, що «вдала компоновка БТР-4 дозволяє створити на його базі сімейство легкобронних машин різного призначення, що забезпечує йому вискоку конурентноздатність на світовому рину озброєнь».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони України розмістило на заводі ім. Малишева замовлення на виготовлення перших 10 танків «Оплот». Вартість контракту, який був укладений в 2009 році, становить 295 млн. грн.

У 2009 році Україна підписала з Іраком контракт, згідно з яким має поставити Багдаду до березня 2012 року 420 одиниць БРТ-4. Співвиконавцем контракту виступає Державне підприємство «Завод ім. Малишева» (Харків). Вартість контракту, яким передбачено, зокрема, поставки з України в Ірак літаків Ан-32 та ремонт авіатехніки, становить 2,4 млрд. дол.

На знімках: Конструкторське бюро ім. Морозова відвантажує танк «Оплот» і БТР-4 для транспортування техніки на виставку IDEX-2011 в Абу-Дабі.

Фоторепортаж Андрія КРАВЧЕНКА