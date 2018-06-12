Ярославський прикупив двох аргентинців (фоторепортаж)

Харківський «Металіст» підписав контракт з двома аргентинськими футболістами Джонатаном Крістальдо і Себастьяном Бланко на загальну суму 14,7 млн. євро.

За словами президента клубу Олександра Ярославського, напівзахисник аргентинського «Лануса» Себастьян Бланко обійшовся у 8,7 млн. євро, а нападник клубу «Велес Сарсфільд» Джонатан Крістальдо – в ?6 млн.

Контракт з обома легіонерами підписаний на 5 років. Представлення нових гравців харківського клубу відбулося 9 січня у залі для прес-конференцій стадіону «Металіст».

Коментуючи подію, спортивний директор ФК «Металіст» Євген Красніков назвав купівлю аргентинських футболістів «рекордним придбанням», яке, за його словами, є найдорожчим трансфером харківського клубу. «Ми купили, я сподіваюся, двох найсильніших, молодих і перспективних аргентинців. За них точилася велика боротьба з дуже серйозними європейськими клубами, і нам вдалося перемогти», - сказав Є.Красніков.

За словами генерального директора ФК «Металіст» Сергія Волика, харківський клуб пов’язує з молодими аргентинцями великі надії. «Будемо вважати, що це підписання, – сказав він, – подарунок, який зробив нам президент клубу. Напевне, це кращий подарунок, який могли отримати уболівальники. Для нас, для керівництва, це великий плюс до того, щоб створити ще більш сильну команду».

У «Металісті» Себастьян Бланко гратиме під номером 23, Джонатан Крістальдо – під номером 21.

Промовляючи на прес-конференції, обидва аргентинці висловили задоволення своїм переходом до «Металіста». Джонатан Крістальдо зазначив, що «Металіст» знаходиться в лідерах української першості і, на його думку, «буде битися за чемпіонство». Аргентинці наголосили, що, як частина команди, вони будуть намагатися всіляко сприяти цьому.

Фоторепортаж Андрія КРАВЧЕНКА