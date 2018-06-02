Як 22 січня склеювали Україну (фоторепортаж)

Сьогодні, 22 січня, в Україні відзначається День Соборності.

Це свято відзначається щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

Державним святом День Соборності України було встановлено Указом Президента Леоніда Кучми від 21 січня 1999 року.

Урочистий Акт Злуки Захiдно-Української Народної Республiки та Української Народної Республiки в єдину соборну Українську державу проголосила директорiя УНР 22 сiчня 1919 року на Софiйському майданi в Києвi.

Захiдно-Українську Народну Республiку було проголошено 1 листопада 1918 року масовим виступом української iнтелiгенцiї та військових на теренах Австро-Угорської iмперiї в Галичинi. Столицею ЗУНР спочатку був Львiв, потiм Тернопiль, а з сiчня 1919 року - Станiслав (нині - Івано-Франківськ).

Сьогодні по всій Україні пройшли урочистості, присвячені Дню Соборності України.

Зокрема, Президент України Віктор Янукович взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасові Шевченку та Михайлу Грушевському з нагоди Дня Соборності України.

В Національному палаці мистецтв «Україна» відбулося урочисте зібрання. На Софійській площі столиці пройшло віче. У Києві та інших містах були проведені мирні акції.

У Харкові з нагоди Дня Соборності України представники влади і громадськості поклали квіти до пам’ятника Шевченку та до Монумента Незалежності. Опозиція оголосила про намір об’єднатися і провела свій мітинг. В центрі міста люди утворили живий ланцюг.

Фото УНІАН, Главред, Андрія КРАВЧЕНКА, сайту Харківської ОДА