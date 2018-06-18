УЄФА пригледіла собі Palace у Харкові

У Харкові відбулася презентація назви 5-зіркового готелю «Kharkiv Palace», що споруджується групою DCH Олександра Ярославського до Євро-2012.

Готель стане першим у Харкові, від початку спроектованим за стандартами 5-зіркового. Урочиста церемонія відбулася на майдані Свободи в центрі міста, де триває будівництво.

У презентації взяли участь операційний директор Турніру УЄФА Євро-2012 Мартін Каллєн, спеціальний представник президента УЄФА з Євро-2012 Франтішек Лаврінєц, керівник Місцевого організаційного комітету, директор Турніру в Україні Маркіян Лубківський.

За словами генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012 Олександра Ярославського, будівництво готелю на 180 номерів, який практично повністю компенсує дефіцит 5-зіркових апартаментів, що існував у Харкові досі, буде завершене наприкінці 2011 року.

«Хочу сказати, що готель будується не лише до Євро-2012, а й для харків’ян, і буде зданий до листопада-грудня цього року. Він буде на 180 номерів. Тут будуть чудові зали для казино, бал-румів, фітнесу і ціла низка магазинів, тобто все необхідне, що включає в себе п’ятизірковий готель», - сказав О.Ярославський.

«Я з упевненістю можу сказати, - додав він, - що це буде, напевно, кращий готель в Україні, а можливо і в Європі».

Відповідаючи на запитання про майбутнього оператора готелю, він зазначив, що сьогодні тривають переговори «з однією із московських груп, і, ймовірно, вони будуть операторами, але до кінця ми ще не визначилися».

Коментуючи подію, М.Каллєн відзначив динаміку будівництва одного з ключових для Євро-2012 у Харкові об’єктів. «Мені дуже приємно побачити прекрасний прогрес будівництва готелю, - сказав він. - Я у Харкові буваю фактично кожні два місяці і ще донедавна бачив фундамент, а тепер бачу, як готель кожного дня росте, і мені дуже приємно це відзначити».

О.Ярославський та гості з УЄФА продемонстрували представникам ЗМІ зовнішній вигляд будівлі «Kharkiv Palace», а також розроблений для готелю логотип.

За офіційними даними, готель споруджується на 100% за рахунок приватних інвестицій О.Ярославського. Загальний обсяг інвестицій в будівництво «Kharkiv Palace» перевищить 100 млн. доларів. На сьогодні вже виконано 40% усіх запланованих робіт з будівництва готелю.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому УЄФА вибрала саме цей готель, М.Лубківський зазначив, що «він найкращий з усіх існуючих». «Першим критерієм є те, - сказав він, - що будівництво ведеться швидкими темпами, будівництво ведеться якісно, і це буде готель, який відповідатиме стандарту п’яти зірок».

М.Лубківський висловив переконання, що «родині УЄФА буде найкомфортніше в цьому готелі». «Крім того, - зазначив директор Турніру, - ми віримо панові Ярославському, що він побудує цей готель».

Директор Турніру також зауважив, що «це перша міні-штаб-квартира УЄФА, з якою МОК уклав угоду». За його словами, головна штаб-квартира УЄФА розміститься в Києві, а три міні-штаб-квартири - у Львові, Донецьку і Харкові. «Сьогодні ми підписали з Харковом і дуже сподіваємося на те, що ближчим часом підпишемо угоди іншими готелями», - сказав М.Лубківський.

Володимир КРАВЧЕНКО